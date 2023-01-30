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寒流來襲落魄男衣著單薄似街友 員警送暖發現是通緝犯

中央社／ 苗栗縣30日電

寒流來襲全台急凍，苗栗警分局員警巡邏見一名男子衣著單薄獨坐土地公廟內，主動上前關懷欲轉介社福單位，查閱身分時意外發現是名通緝犯，雖同情給予熱食，仍依法解送歸案。

苗栗縣警察局苗栗分局今天透過新聞稿指出，冷空氣接連報到，苗栗地區這幾天日間氣溫驟降，員警巡邏時特別注意轄內年長者及街友等需幫助對象。北苗派出所警員羅翊嘉、許姿涵昨天下午巡邏經過轄內土地公廟，見有疑似街友的男子衣著單薄、神情落寞坐在椅子上吃便當，因正當寒流低溫，深怕男子衣服不夠保暖，主動上前關心。

警方表示，2名員警原欲協助轉介社福單位，卻在查閱身分時，意外發現男子是名通緝犯；男子自稱是桃園人，但身無分文無法返家，且不知道自己遭通緝。

員警對於男子處境感到同情，但仍須依法處理，隨即帶回派出所並提供熱水及食物暖身，同時安撫勸說積極配合警方，完成相關程序歸案。

苗栗縣警察局苗栗分局30日透過新聞稿指出，苗栗地區近日氣溫驟降，有員警巡邏見一名男子衣著單薄獨坐土地公廟內，主動上前關懷欲轉介社福單位，查閱身分時意外發現男子是名通緝犯，雖同情給予熱食，仍依法解送歸案。（警方提供）中央社
苗栗縣警察局苗栗分局30日透過新聞稿指出，苗栗地區近日氣溫驟降，有員警巡邏見一名男子衣著單薄獨坐土地公廟內，主動上前關懷欲轉介社福單位，查閱身分時意外發現男子是名通緝犯，雖同情給予熱食，仍依法解送歸案。（警方提供）中央社

通緝 寒流

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