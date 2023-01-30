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高市消防員手繪400案例 反省精進「給患者最好一次」

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄市政府消防局六龜分隊隊員劉柏群，現年27歲，高雄六龜人，任消防員4年，就讀臺體大期間發掘救護熱忱，一舉考上消防員，入行至今，維持筆記每次勤務、反省每次救護行為的習慣；去年經學長鼓勵，整理其中一篇特殊車禍案例，投稿JPER國際期刊，獲得刊載，受學界肯定。

劉柏群原就讀國立臺灣體育運動大學，運動健康科學學系，大一因科系需求，考取EMT救護技術員證照，意外發現救護專業的高深與價值，開啟鑽研這項領域的興趣，大三升大四之際確認志向，畢業即成功以特考考取消防員資格。

劉柏群言談間流露處事競業、沈穩的性格，他說，一直以來都有寫日記，沈澱自己的習慣，成為消防員後，將習慣帶進工作領域，每一次出勤結束都會記下任務經過、處置方式，事後反省、檢討，持續精進救護技巧，目前累積近400件案例。

對自身工作沈著、踏實以對的劉柏群，初入消防界仍不免受到震撼。他回憶，2019年小港大林蒲泰興文化廣場火警，他當時在勤指中心，負責指揮調度車輛及人力，火警造成1死2傷，後續遭媒體質疑第一時間未派雲梯車，延誤搶救。

劉柏群坦言，媒體帶起質疑聲浪，加上被火舌吞噬的一家人，同為救災救護的義消夥伴，讓他深受打擊，甚至自我懷疑。事後他反思整起救護調派過程，檢視筆記，和前輩討教、討論，肯認自己已就客觀條件做出最適當判斷，但不忘自我要求，增進掌握資訊的深度與速度，他說「還能更好」。

劉柏群在勤務指揮中心一年，隨即申請轉調家鄉六龜，他期望汲取內外勤經驗，同時也為家鄉服務。記者詢問是否有意派至便捷熱鬧的市區，劉柏群表示，現處崗位仍有許多專業值得學習，山區勤務量雖不比市區，卻因醫療資源缺乏，送醫時間拉長，患者在急救路途可能出現各種機轉，更加挑戰救護員應變能力。

翻開劉柏群的筆記，秀麗字體加上精緻圖畫，密密麻麻紀錄擔任消防員的心路歷程，甚至還能看見同一位病患不同時期，由劉柏群經手的救護情況。劉柏群說，消防員可以不斷累積救護次數，對患者而言，卻可能是人生「唯一一次」，他期許自己不斷精進救護技能「給患者最好的一次」。

劉柏群密密麻麻救護筆記，目前已累計近400件。圖／劉柏群提供
劉柏群密密麻麻救護筆記，目前已累計近400件。圖／劉柏群提供
對於印象深刻的案件，或嚴重事故，劉柏群會加以彩色圖畫呈現，他說畫畫過程也是一種紓壓方式。圖／劉柏群提供
對於印象深刻的案件，或嚴重事故，劉柏群會加以彩色圖畫呈現，他說畫畫過程也是一種紓壓方式。圖／劉柏群提供
高市消防局六龜分隊隊員劉柏群，運用休息、沒有公務的時間，記下救護內容，檢討、精進救護技巧。圖／劉柏群提供
高市消防局六龜分隊隊員劉柏群，運用休息、沒有公務的時間，記下救護內容，檢討、精進救護技巧。圖／劉柏群提供
非執勤時間，劉柏群在隊上執行例行業務，清點車輛、清潔設備，管控耗材等。圖／劉柏群提供
非執勤時間，劉柏群在隊上執行例行業務，清點車輛、清潔設備，管控耗材等。圖／劉柏群提供

消防員 患者

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