休旅車失控跨越中央分隔島橫掃對向車道 公車驚險閃過

李姓男子今天開車在基隆市基金公路失控，衝撞中央分隔島後翻覆，一路往前衝，撞上對向路旁候車亭才停下。事發前有輛公車剛通過，險些被波及，也沒有人被撞上。李男由消防人員送醫脫險，接受酒測數值為0。至於為何偏離車道釀禍，他說自己也不清楚。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上今天上午10點30分接獲報案，基金一路往情人湖的208巷口附近發生車禍。消防人員到場時，看到休旅車側翻，60多歲李男仍受困駕駛座，還有意識。

消防人員請他配合救援移動身體，破壞擋風玻璃及A柱後，將他從車內救出來。李男的臉及頭部有多處外傷，並疑受驚嚇，雙手不斷抖動，送醫後脫險。警員對他實施酒測，數值為0，並非酒後駕車。

目擊者說，看到對向李男開休旅車撞上分隔道，發生巨大聲響，接著又一直往前衝，速度很快，附近民眾都嚇了一大跳。車子撞上候車亭雨陽棚後停下，還好沒有人被撞上。