礁溪某溫泉會館浴室玻璃爆裂 客人濺血如兇案驚恐現場

一對夫妻趁著年假尾聲入住礁溪某知名溫泉飯店，覺得舒適續住，未料陳姓男子昨晚走出浴室時，竟發生玻璃門爆裂，當下造成他腳趾濺血，手與背部也多處玻璃劃傷，現場血跡斑斑，驚恐畫面被po上網，引起網友熱烈討論。幸好飯店人員態度很好，致歉並妥善處理，目前正調查爆裂原因。

礁溪某溫泉會館發生浴室玻璃門爆裂，造成客人受傷，現場如同兇案現場，相當嚇人。圖／翻攝自爆料公社

陳先生今天凌晨在臉書社團「爆料公社」PO文說，「想不到爆裂玻璃也會發生我身上，整個現場就像兇殺案搬（般）血淋淋，旅館邊間真的風水很不好，要小心注意，特別是玻璃門，不知道什麼角度忽然破裂」。

文中又指出，「當時老婆全裸在浴缸無法走出來，剩下我全身都是玻璃，行屍走肉爬到電話旁求救，還好服務人員態度很好，立即幫我們更換房間與叫救護車，今年過年收尾，還真是難忘的經驗。」

發生浴室玻璃爆裂的是礁溪鄉某知名溫泉會館，業者受訪表示，當下有要叫救護車送醫，當事人說不用，隨即就幫忙整理物品並換房提供免費住宿，致贈6000元紅包壓驚，今天請廠商釐清玻璃門破裂原因，啟動浴屋玻璃門全面安檢。

據了解，這對夫妻一對夫妻趁著年假到處遊玩，原本臉書貼文覺得該溫泉會館太舒服了，不想回家，那就再住一晚；未料爆裂意外發生在續住的晚上，陳男要走出浴室時突發玻璃爆裂，造成全身多處被銳利玻璃割傷，畫面看來十分嚇人。

不少網友驚嚇留言，「全身都玻璃，聽起來好痛」、「太危險了！」「好可怕」、「玻璃應該貼防爆膜的」；還有網友也有類似經驗，「我也遇過，乾濕分離洗一洗炸開，差點變乾屍」。