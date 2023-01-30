年初三闖大樓偷女內褲 警破門「抓他下半身」人贓俱獲

謝姓男子是竊盜慣犯，大年初三凌晨從沒上鎖的窗戶，闖入新北市汐止某社區大樓屋內搜刮財物，孰料屋主正好返家，發現大門無法開啟，懷疑遭小偷報警。警方認定屋內有不明人士，經同意破門，當場逮捕犯嫌謝男，期間他一度破壞後陽台雨遮欲逃離，所幸警方即時攔阻，人贓俱獲。

汐止分局長安派出所24日凌晨2點多獲報，汐平路二段一處社區5樓疑似遭小偷趕抵，報案人住戶麥姓女子（52歲）稱，回家發現大門從屋內反鎖，又無法用鑰匙開門，懷疑屋內有人闖入。

警方在門口觀察，發現屋內有人透過貓眼向外查看，確定有不明人士侵入，經麥女同意，聯繫消防隊用破壞工具破門後搜查，發現犯嫌謝男（45歲）得手財物要逃，正在破壞後陽台雨遮，且「半身已經爬出雨遮」，立刻上前制止。

警方拉著謝男的下半身不讓他逃，雙方一度僵持，員警好說歹說「你都被我們抓到了」等語，順勢將犯嫌拉回屋內、當場逮捕。警方在他身上起獲內褲4件、電話卡1張、SIM卡1張、超商500元商品卡2張、蘋果藍芽耳機2副、充電線2條、美金2元、韓元9萬8000元、台幣195元等物，並查獲犯罪工具老虎鉗、剪刀、鐵鍊，警詢後依加重竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。