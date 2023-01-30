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男子酒駕撞死婦人 嘉義首件適用國民法官法案件

中央社／ 嘉義市30日電

國民法官新制上路，嘉義縣東石鄉19日發生張姓男子涉嫌酒駕撞死機車騎士，由於是故意行為因而發生死人結果，這起酒駕肇事致人於死成為嘉義地區首件適用國民法官法案件。

檢警表示，春節連假前一天、19日晚間7時29分，48歲張姓男子駕駛自小客車行經嘉義縣東石鄉166縣道4公里處，與機車發生車禍事故，45歲騎士鄭姓婦人當場倒地不起，緊急送醫急救後，因傷重宣告不治。

警方對涉嫌肇事的張男進行酒測，酒測值高達0.89毫克；檢警20日會同法醫相驗，死者鄭婦頭部重創、全身多處骨折，死因為創傷性休克；檢方複訊後，諭令以新台幣5萬元交保。

嘉義地檢署今天表示，根據國民法官法規定，故意行為因而發生死亡結果是屬於國民法官法適用的案件，因此，這起酒駕肇事致人於死案件為嘉義地區首例符合國民法官法案件。

國民法官 嘉義 酒駕

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