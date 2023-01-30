快訊

中國布局非洲太空港：吉布地倒向北京的太空競賽？

今增本土22,138例、境外153例、30死 中重症77例

高雄這間廟春節湧700萬香油錢 警所當5天財神今卸任

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄三民區三鳳宮香火鼎盛，春節期間，湧入信徒參香祈福，香油錢多達700萬元，因春節銀行未營業，廟方人員年初五將巨款暫存派出所，今上午警方協助護鈔，讓廟方順利將香油錢存入銀行。

每年春節前後，警方提供各項護鈔任務，三民區香火鼎盛的三鳳宮，過年期間湧入民眾參香祈福，捐獻香油錢，大年初五香油錢已累計到高達700萬元。

廟方人員為確保鉅額香油錢的安全，商請轄區三民一警分局三民派出所警方，在年初五協助護鈔，暫時將700萬香油錢放在最安全的派出所內保管，等金融機構營業時再協助護鈔存款。

今春節後第1天上班日，三鳳宮廟方人員在銀行開門後，在警方協助護鈔下，將700萬香油錢順利存入銀行，結束護鈔任務，讓當了5天「財神爺」的派出所員警著實鬆了一口氣。

高雄三民區三鳳宮香火鼎盛，春節湧入民眾參香祈福，大年初五香油錢累計高達700萬，廟方請警方協助，將巨款暫存派出所保管。記者石秀華／翻攝
高雄三民區三鳳宮香火鼎盛，春節湧入民眾參香祈福，大年初五香油錢累計高達700萬，廟方請警方協助，將巨款暫存派出所保管。記者石秀華／翻攝
高雄三民區三鳳宮春節香油錢高達700萬，廟方人員年初五將巨款領出，裝在行李箱中，請警方護鈔暫存派出所。記者石秀華／翻攝
高雄三民區三鳳宮春節香油錢高達700萬，廟方人員年初五將巨款領出，裝在行李箱中，請警方護鈔暫存派出所。記者石秀華／翻攝
今春節後第1天上班日，三鳳宮廟方人員在銀行開門後，在警方協助護鈔下，將700萬香油錢順利存入銀行。記者石秀華／翻攝
今春節後第1天上班日，三鳳宮廟方人員在銀行開門後，在警方協助護鈔下，將700萬香油錢順利存入銀行。記者石秀華／翻攝

春節

延伸閱讀

春節結束 新北計程車不可再收加乘費用

新春逛墓園不忌諱 台南南山公墓保護行動春節不打烊

大陸春節消費回暖 中概百貨股張燈結綵、這檔攻漲停

中老鐵路國際運量 春節爆發

相關新聞

影／騷擾司機激發公車乘客公憤 男瞬間龜縮道歉被警抓走

新北市1名67歲吳姓男子，昨天在三重區搭上公車，因未戴口罩、票卡沒刷成功被司機提醒，即惱羞成怒沿途謾罵騷擾、甚至摘下司機...

國賓飯店拆除工程「管道間冒出大量濃煙」 火勢控制無人受困

台灣第一座民營五星旗飯店、開店近60年的台北國賓飯店，去年起拆除改建，今中午12時許，工地現場管道間冒出大量濃煙，北市消...

影／不滿熊貓外送員擋路 台中工人開車撞人還動手今落網

台中市林姓外送員，昨天下午行經西屯區時，與一輛豐田轎車發生行車糾紛，該車除在林男機車後方不斷逼車外，最後還撞倒林男機車，...

開工日驚魂！基隆休旅車失控越過分隔島 再撞對向候車亭

李姓男子今天開車沿基隆巿基金公路往基隆市區方向行駛，突然往左偏離車道，先越過中央分隔島，又衝過對向車道，撞上路旁候車亭，...

高雄這間廟春節湧700萬香油錢 警所當5天財神今卸任

高雄三民區三鳳宮香火鼎盛，春節期間，湧入信徒參香祈福，香油錢多達700萬元，因春節銀行未營業，廟方人員年初五將巨款暫存派...

影／過年後打算偽造證件賣移工海撈一波 卻因吸毒被臨檢破功

3名男子打算過完年合夥偽造證件賣給失聯移工謀取暴利，昨天凌晨窩在新北市蘆洲區某汽車旅館試印，尚未成功就遇到臨檢，結果又因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。