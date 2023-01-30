高雄這間廟春節湧700萬香油錢 警所當5天財神今卸任
高雄三民區三鳳宮香火鼎盛，春節期間，湧入信徒參香祈福，香油錢多達700萬元，因春節銀行未營業，廟方人員年初五將巨款暫存派出所，今上午警方協助護鈔，讓廟方順利將香油錢存入銀行。
每年春節前後，警方提供各項護鈔任務，三民區香火鼎盛的三鳳宮，過年期間湧入民眾參香祈福，捐獻香油錢，大年初五香油錢已累計到高達700萬元。
廟方人員為確保鉅額香油錢的安全，商請轄區三民一警分局三民派出所警方，在年初五協助護鈔，暫時將700萬香油錢放在最安全的派出所內保管，等金融機構營業時再協助護鈔存款。
今春節後第1天上班日，三鳳宮廟方人員在銀行開門後，在警方協助護鈔下，將700萬香油錢順利存入銀行，結束護鈔任務，讓當了5天「財神爺」的派出所員警著實鬆了一口氣。
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