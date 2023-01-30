高雄這間廟春節湧700萬香油錢 警所當5天財神今卸任

高雄三民區三鳳宮香火鼎盛，春節期間，湧入信徒參香祈福，香油錢多達700萬元，因春節銀行未營業，廟方人員年初五將巨款暫存派出所，今上午警方協助護鈔，讓廟方順利將香油錢存入銀行。

每年春節前後，警方提供各項護鈔任務，三民區香火鼎盛的三鳳宮，過年期間湧入民眾參香祈福，捐獻香油錢，大年初五香油錢已累計到高達700萬元。

廟方人員為確保鉅額香油錢的安全，商請轄區三民一警分局三民派出所警方，在年初五協助護鈔，暫時將700萬香油錢放在最安全的派出所內保管，等金融機構營業時再協助護鈔存款。