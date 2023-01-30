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影／不滿熊貓外送員擋路 台中工人開車撞人還動手今落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓外送員，昨天下午行經西屯區時，與一輛豐田轎車發生行車糾紛，該車除在林男機車後方不斷逼車外，最後還撞倒林男機車，還下車打人，造成林受傷、機車毀損，警方今天中午將涉案吳姓工人帶到，將依法送辦。

據查，吳姓工人辯稱，昨天是從工地要下班途中，因為該名外送員，不斷擋在道路前方，按鳴喇叭還置之不理，一時氣憤才會衝撞林男機車，下車動手打人。

據查，36歲林姓男子是熊貓外送員，昨天下午5時許，騎機車送餐時，疑與一輛豐田轎車在西屯路三段西林巷發生行車糾紛，該輛轎車除了不斷在林車後方逼車之外，最後還撞倒林男機車，接著車內駕駛下車毆打林，造成林身體有挫傷、車輛毀損。

林男在昨晚9時許向第六警分局永福所報案，警方根據行車記錄器影像，查出車牌是登記在一間人力仲介公司名下，不過經詢問該公司後，該公司楊姓負責人回應，當時公司車輛是由43歲吳姓工人所駕駛，將通知他到案說明。

全案目前暫依傷害、毀損等罪方向偵辦，另外有關該名駕駛涉嫌危險駕駛部分，也將依道交條例第43條告發，可罰6000元至2.4萬元。

第六警分局呼籲，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

台中市吳姓工人昨天開車行經西屯區時，涉嫌開車衝撞林姓外送員，還出手打人，今天中午被警方帶回偵辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓工人昨天開車行經西屯區時，涉嫌開車衝撞林姓外送員，還出手打人，今天中午被警方帶回偵辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓工人昨天開車行經西屯區時，涉嫌開車衝撞林姓外送員，還出手打人，今天中午被警方帶回偵辦。圖／摘自記者爆料網
台中市吳姓工人昨天開車行經西屯區時，涉嫌開車衝撞林姓外送員，還出手打人，今天中午被警方帶回偵辦。圖／摘自記者爆料網

外送員 豐田 行車記錄器

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