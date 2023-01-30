影／騷擾司機激發公車乘客公憤 男瞬間龜縮道歉被警抓走

有壯丁乘客怒譙破口大罵「你沒看過司機揍人是嗎？」，吳男引起公憤瞬間龜縮，轉身向大家道歉。圖／翻攝臉書社團八里 新北市1名67歲吳姓男子，昨天在三重區搭上公車，因未戴口罩、票卡沒刷成功被司機提醒，即惱羞成怒沿途謾罵騷擾、甚至摘下司機的帽子作勢要打人，直到有男乘客看不下去破口大罵並報案，吳男瞬間龜縮轉身向大家道歉，最後被警察抓走。

據了解，吳姓男子昨天下午5時許，在三重區三和路四段德林寺站搭上704路線公車，因票卡未感應成功且未戴口罩，二度被林姓司機提醒。引起吳男不爽，覺得被找麻煩，即不顧司機正在開車，沿途謾罵騷擾、伸手摘下司機的帽子揮舞作勢要打人。

引起公憤讓其他乘客看不下去，有人拿起手機錄影、有壯丁怒譙破口大罵「你在衝三小」、有女子幫腔指責「他在開車耶！」也有人大聲講電話報案「有人要找公車司機打架」。

吳男瞬間龜縮，把帽子放回司機頭上，轉身向所有乘客揮手點頭不斷道歉「歹勢、歹勢」。這時公車已經停靠路邊，稍後三重警分局派員趕抵，登車將吳男帶回派出所規勸冷靜。