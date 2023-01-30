影／騷擾司機激發公車乘客公憤 男瞬間龜縮道歉被警抓走
新北市1名67歲吳姓男子，昨天在三重區搭上公車，因未戴口罩、票卡沒刷成功被司機提醒，即惱羞成怒沿途謾罵騷擾、甚至摘下司機的帽子作勢要打人，直到有男乘客看不下去破口大罵並報案，吳男瞬間龜縮轉身向大家道歉，最後被警察抓走。
據了解，吳姓男子昨天下午5時許，在三重區三和路四段德林寺站搭上704路線公車，因票卡未感應成功且未戴口罩，二度被林姓司機提醒。引起吳男不爽，覺得被找麻煩，即不顧司機正在開車，沿途謾罵騷擾、伸手摘下司機的帽子揮舞作勢要打人。
引起公憤讓其他乘客看不下去，有人拿起手機錄影、有壯丁怒譙破口大罵「你在衝三小」、有女子幫腔指責「他在開車耶！」也有人大聲講電話報案「有人要找公車司機打架」。
吳男瞬間龜縮，把帽子放回司機頭上，轉身向所有乘客揮手點頭不斷道歉「歹勢、歹勢」。這時公車已經停靠路邊，稍後三重警分局派員趕抵，登車將吳男帶回派出所規勸冷靜。
林姓司機等到將車駛回總站之後，才到派出所協助釐清，吳男坦承一時情緒失控，並向司機道歉，雙方互不追究，各自離去。事後有人將影片貼上臉書社團，再度引發眾怒紛紛批評吳男「標準的欺善怕惡」，也有人說「很佩服司機修養很好，沒和他起衝突。司機先生們都辛苦了！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言