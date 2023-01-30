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國賓飯店拆除工程「管道間冒出大量濃煙」 火勢控制無人受困

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北國賓飯店去年拆除改建，今中午突然冒出大量濃煙。記者蕭雅娟／翻攝
台北國賓飯店去年拆除改建，今中午突然冒出大量濃煙。記者蕭雅娟／翻攝
台灣第一座民營五星旗飯店、開店近60年的台北國賓飯店，去年起拆除改建，今中午12時許，工地現場管道間冒出大量濃煙，北市消防局獲報立即趕往中山北路二段現場，經拉水線救援，判斷現場無人，火勢不會延燒，稍早火勢已控制，詳細起火原因尚待調查。

【中央社／台北30日電】

位於台北市中山區中山北路的台北國賓飯店於去年9月進行危老改建，但工地今天中午發生火警並冒出陣陣白煙，北市消防局獲報立即派員到場滅火，幸內部無人受困。

北市消中午12時許獲報，中山北路2段一處工地管道間冒出白煙，立即派相關人車到場馳援，現場火勢迅速控制，經查內部無人受困，詳細肇因待查。

台北國賓飯店是台灣第一家民營五星飯店，開業一甲子以來受無數海內外政商名流喜愛，於去年9月正式停止本館營業，進行危老改建。

台北國賓飯店去年拆除改建，今中午工地管道間冒出濃煙。記者蕭雅娟／翻攝
台北國賓飯店去年拆除改建，今中午工地管道間冒出濃煙。記者蕭雅娟／翻攝

五星旗 北市

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