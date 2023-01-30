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開工日驚魂！基隆休旅車失控越過分隔島 再撞對向候車亭
李姓男子今天開車沿基隆巿基金公路往基隆市區方向行駛，突然往左偏離車道，先越過中央分隔島，又衝過對向車道，撞上路旁候車亭，所幸只擦撞1輛車，沒有撞上人。肇事車輛嚴重受損，李男被救出送醫時意識清楚，事故原因由警方調查。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上今天上午10點30接獲報案，基金一路往情人湖的208巷口附近發生車禍，派員前往救護。
消防人員到場時，看到休旅車朝左側翻，60多歲李男仍受困駕駛座，人有意識。消防人員請他配合救援移動身體，破壞擋風玻璃及A柱後，將他從車內救出來。李男的臉及頭部有多處外傷，並受驚嚇，送醫後脫險。
目擊者說，看到對向李男開休旅車撞上分隔道，又朝對向衝過來，嚇了一大跳。車子撞上候車亭雨陽棚柱停下，還好等公車的民眾，沒有人被撞上。
警方獲報到場採證，排除車禍現場，恢復交通；另將調閱附近道路等監視器影像，了解車禍發生過程，調查李男為何駕車失控，有無酒後駕車等情節。
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