影／女移工手機遺落小黃急如鍋上蟻 警幫找取回被謝稱英雄

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市印尼籍移工莎莉Sari 昨天晚上搭乘計程車，意外將儲存仲介公司聯絡電話和指派看護新工作重要資料的手機，遺留計程車上，緊張報案。警方今天上午表示，警員「好人做到底」直接向計程車取回，莎莉喜出忘外留言感謝。

中壢警方表示，印尼籍移工莎莉（31歲）來台從事看護工作，春節前她向中壢一家仲介公司提出年後轉換新看工作，她將該仲介公司聯絡電話和指派新看護工作事項和資料，全部儲存在手機內，預計今天上午報到轉換工作，昨晚在中壢搭計程車時，意外將手機遺留車上，她深夜轉搭另一輛計程車，才發現手機遺留前輛計程車。

莎莉的中文能力有限，用英語對話，向所搭計程車司機說明求助，兩人言語溝通不良，該計程車司機直接將莎莉載到龍興派出所報案求助，莎莉表示，她今天要轉換工作，仲介公司指派新的工作，若沒有與新僱主取得聯繫，擔心會被通報失聯移工丟掉工作，她著急請求員警幫助。

龍興派出所副所長章駿城表示，員警得知莎莉遺失手機重要，協助莎莉聯繫仲介公司說明，根據莎莉說明搭車路線，調閱監視器查出所搭蔣姓司機的計程車聯絡，蔣在車後座找到遺失手機，蔣姓司機排班載客無法分身，員警直接到中壢火車站幫忙取回手機物歸原主。莎莉如釋重負，離開前以「you are my hero」英語向警方表達謝意。

印尼移工莎莉（左二）意外遺失工作重要資料手機在計車上，警方聯繫協助找回。記者曾增勳／翻攝
印尼移工莎莉（左二）意外遺失工作重要資料手機在計車上，警方聯繫協助找回。記者曾增勳／翻攝
印尼移工莎莉（左二）意外遺失工作重要資料手機在計車上，警方聯繫協助找回。記者曾增勳／翻攝
印尼移工莎莉（左二）意外遺失工作重要資料手機在計車上，警方聯繫協助找回。記者曾增勳／翻攝
印尼移工莎莉（左二）意外遺失工作重要資料手機在計車上，警方聯繫協助找回。記者曾增勳／翻攝
印尼移工莎莉（左二）意外遺失工作重要資料手機在計車上，警方聯繫協助找回。記者曾增勳／翻攝

計程車 移工

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