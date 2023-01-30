影／桃園箱型車半路冒煙！駕駛急撤易燃物逃出 秒陷火海
桃園市桃園區大興西路二段今早發生火燒車，一輛箱型車停等紅燈時突冒煙，駕駛見狀卸下冷媒等易燃物逃離後，車輛瞬間起火、很快陷火海，警消獲報到場處理，無人受傷，經封路40分鐘排除後，已恢復通行。
警方調查，從事冷凍設備業的陳姓男子今天早上9時許駕駛箱型車上班，在大興西路二段、近永安路口（往交流道方向）停等紅燈時，發現車輛冒煙，陳男趕緊報案並下車擺放警示錐，再卸下車內冷媒等易燃物。
陳男告訴警方，這輛車是30年老車，卸貨後車輛隨即起火，雖然有好心公車司機出借滅火器，但車輛已全面燃燒，幫助不大。
消防隊到場，半小時內撲滅火勢，轄區埔子派出所員警則派警網封鎖整個路段，以配合救災、移置車輛，並聯絡清潔隊清理路面，路段管制40分鐘後恢復通行。起火原因有待火調鑑識釐清。
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