行車糾紛互看不爽 汐止麥當勞門前直接開打

64歲葉姓男子日前開車跟27歲陳姓男騎車有行車糾紛，2人互看不爽，竟然在汐止火車站附近的麥當勞前大打出手，陳男雖然用安全帽當「工具」毆打，但不敵葉男的身形優勢，遭對方徒手攻擊擦挫傷。警方獲報趕抵制止2人，協助陳男送醫，雙方事後互告傷害，警詢後依法究辦。

警方27日下午3點54分獲報，汐止區南昌街47號有糾紛互毆案，趕抵時2人雖無打架情事，但情緒高漲，連忙阻擋進一步的衝突發生，雙方臉、手腳都有明顯擦挫傷，隨後協助送醫治療。

陳男警詢時稱，葉男開車違規跨越雙黃線迴轉，致視線行徑阻擋，心生不滿言語交換，而葉男警詢時稱對方頻頻挑釁，才下車理論，不滿被嗆大打出手；雙方互告傷害罪，警詢後依傷害罪嫌將2人函送法辦。