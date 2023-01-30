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為哄女兒高興 台南男娃娃機店竊幼兒代步車

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

28歲施姓男子涉嫌偷取娃娃機台業者幼兒代步車後，以機車載回家，警詢後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
28歲施姓男子涉嫌偷取娃娃機台業者幼兒代步車後，以機車載回家，警詢後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
28歲施姓男子前天下午2點多騎乘機車前往台南市中西區武聖路某夾娃娃機台打玩，為了讓家中愛女高興，竟然爬上機台左翻又找，挑選了1台組合式幼兒代步車後以機車載回家。警方接獲報案後昨天鎖定施涉案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

案經機臺主案發當晚發現報案，並由第二分局長樂派出所員警立即到場受理勘察，沿線並就犯嫌來去路線調閱監視器過濾，馬上鎖定涉案機車及犯嫌。

警方於昨天下午6點多，前往施住處將其帶回調查，並起出其已拆封使用代步車，全案依竊盜罪嫌送辦。

施姓男子為員警查獲時，發現其所行竊幼兒代步車已拆封讓其1歲半愛女騎乘，經員警出示具體影像等事證，施坦承涉案。

據了解，施是為了讓女兒高興，因手氣及技術不佳，才「以偷代夾」以椅子墊高，徒手翻找機臺上之物品，找了一台組合式幼兒代步車後就高興載回家。全案調查後為員警依竊盜罪嫌送辦，所行竊之幼兒代步車也通知機台主來領回。

台南市警二分局表示，民眾對營業場所防竊措施，可添加裝設感應燈光、警報聲響及監視器等設備均可有效增加防竊效果；警察機關對各類竊案防制及偵破都相當重視，如有發現可疑的物，都可立即聯繫警察機關來到場處理。

28歲施姓男子涉嫌偷取娃娃機台業者幼兒代步車後，以機車載回家，警詢後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
28歲施姓男子涉嫌偷取娃娃機台業者幼兒代步車後，以機車載回家，警詢後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

竊盜 警察 監視器

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