影／台中熊貓外送員送餐 竟遭逼車撞倒毆傷

台中市林姓熊貓外送員昨天下午騎機車行經西屯區時，被一輛豐田轎車在後方不斷逼車，最後遭撞倒並被對方駕駛毆打受傷、機車毀損，肇事方事後逃逸，警方查出該車登記在一間人力仲介公司名下，將追查駕駛，依法送辦。

台中市林姓外送員昨天行經西屯區時，與一輛轎車有糾紛，遭該輛轎車逼車、撞倒後，轎車駕駛下車打人後離開。圖／摘自記者爆料網

據查，36歲林姓男子是熊貓外送員，昨天下午5時許，騎機車送餐時，疑與一輛豐田轎車在西屯路三段西林巷發生行車糾紛，該輛轎車除了不斷在林車後方逼車之外，最後還撞倒林男機車，接著車內駕駛下車毆打林，造成林身體有挫傷、車輛毀損。

林男在昨晚9時許向第六警分局永福所報案，警方根據行車記錄器影像，查出車牌是登記在一間人力仲介公司名下，不過經詢問該公司後，該公司楊姓負責人回應，因是年假期間，不清楚是誰駕駛該輛轎車，將查明後向警方回報。

全案目前暫依傷害、毀損等罪方向偵辦，另外有關該名駕駛涉嫌危險駕駛部分，也將依道交條例第43條告發，可罰6000元至2.4萬元。