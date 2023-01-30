長腿女打扮入時美髮店洗頭 用這招賺到3萬「紅包」
高雄黃姓女子年初三身穿黑外套、搭牛仔褲，走進鳳山區美髮店洗頭後離去，老闆娘發現皮包失竊，損失3萬元報警；警方調監視器，發現黃偷走皮包賺到「紅包」，闆娘氣炸罵「打扮水水竟當賊」，警方循線查獲黃女，但她錢已花光。
鳳山警分局成功派出所警方，24日大年初三接獲30歲宋姓女子報案，指稱在大東二路經營美髮店，放在櫃檯上的皮包疑遭客人偷竊，內有銀行提款卡4張、身分證、健保卡及現金3萬元。
警方調閱店內監視器查看，發現一名有著一雙長腿、身穿黑外套、牛仔褲的女顧客結帳後，趁宋女轉身走出櫃檯、招呼其他顧客時，火速偷走皮包，裝作若無其事地離開；宋氣炸說，女子看起來很漂亮，竟當賊，警方研判女子洗頭只要數百元，但偷走闆娘3萬元現金，等於賺到年節紅包。
警方發現女竊賊特徵後，以車追人，查出是46歲黃姓女子所為，黃於27日中午12時經警方通知到案說明；黃坦承偷走被害人皮包，並將金融卡、身分證件歸還被害人，但3萬元現金已花光；警詢後，依竊盜罪嫌送辦。
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