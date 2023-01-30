台中7歲童過年撿到4200元 跟爺爺一起送派出所招領
台中市一名7歲王姓男童在大年初三時，與祖父一起在百貨公司餐廳用餐時，意外拾獲4200元，向祖父告知「撿到東西要拿去派出所」，王童祖父就陪孫子一起前往附近民權派出所，將現金交警方失物招領，警員也肯定男童從小即培養拾金不昧的觀念。
第一警分局民權所警員林佑濱在24日值勤時，一名7歲的王姓男童走進派出所，朝員警直說「警察叔叔，我撿到這個交給你」，員警上前了解，才知王童拾獲他人遺失的現金4200元，在祖父的陪同下將現金繳交至派出所。
據了解，王姓男童與69歲祖父在當天中午12時許，一起在百貨公司內用餐，王童因此拾獲千元鈔4張、百元鈔2張，一共4200元，因王童平時在學校與家庭教育，就有培養拾金不昧的觀念，因此拾獲後，馬上向祖父告知，需拿到派出所失物招領。
警員在獲報後，依規定在拾得物系統登入資料，也開立拾得物收據予王童，警員直說，男童小小年紀，拾金不昧的處事觀念，即深根在心中，還能落實執行，對王姓男童的成熟懂事表示高度肯定。
第一警分局長吳燕山說，今年度加強重要節日安全維護工作期間，警察工作24小時不間斷，民眾如拾得遺失物，要立刻送至警察機關，若是在公共場所拾獲，如該場所有管理人，也可交給公共場所的管理人或是向該公共場所的管理人反映，以確保自身權益。
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