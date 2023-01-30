1天18件！苗栗公墓雜草火災白天燒到黑夜 消防疲於奔命

苗栗縣公墓雜草火災高峰期，昨天從白天燒到黑夜，全縣發生18件，縣政府消防局通霄、苑裡、西湖消防分隊20輛水箱車，上午11點至晚上8點全部出動，消防人車疲於奔命，控制沒有波及人家。

苗栗縣公墓雜草火災高峰期，昨天從白天燒到黑夜，消防人車疲於奔命。圖／民眾提供

苗栗縣每年1、2月東北季風強勁，加上客家掃墓時節，部分民眾整地或燒雜物釀禍，造成公墓雜草火災頻傳，由於風勢助長，及欠缺消防水源，灌救相對困難，昨天春節假期最後一天，最早苑裡消防分隊人車上午6點40分就出動，通霄消防分隊深夜11點20分返隊。

消防局統計，昨天一天共發生18件公墓雜草火災，出動45車次、83人次滅火，有些火點分散，通霄、苑裡、西湖分隊上午11點至晚上8點，全部20輛水箱車全部都投入滅火，燒毀大面積山林雜草，還好沒有延燒到住家。

消防局提醒預防火災，注意「四不二記得」原則，「不」任意燒雜草：盡可能不燃燒雜草，如有必要，應先將雜草除下後，再找空曠的地方燃燒，並在旁警戒，以免飛火延燒；「不」隨意丟煙蒂：抽菸時，請注意勿隨意丟棄菸蒂，避免造成林野火災；「不」讓紙錢飛揚：燃燒紙錢時，應在旁留意燃燒情形，以免因餘燼飛揚而造成災害；「不」放爆竹煙火：建議使用環保鞭炮燃放，燃放時也應格外注意周邊防火及自身的安全。

「記得」撲滅餘燼：離開墓地時別忘了仔細檢查是否有未熄滅的火源，妥善運用水源將餘火澆熄後再離去，切勿因一時的不察、大意而造成無法挽回的後果；「記得」隨手收拾垃圾：帶來或製造的垃圾，在離開墓地時，請舉手之勞一併帶走，以維護環境。 苗栗縣公墓雜草火災高峰期，昨天從白天燒到黑夜，消防人車疲於奔命。圖／民眾提供 苗栗縣公墓雜草火災高峰期，昨天從白天燒到黑夜，消防人車疲於奔命。圖／民眾提供

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