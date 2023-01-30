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影／除夕夜4車台中海線競速 居民手機錄得證據 警開罰

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

4輛轎車當馬路是賽車場，除夕夜在台中海線地區飆車競速，台中市清水警分局依居民手機錄影畫面，比對飆車車輛車牌號碼，通知車主到案，將開單並依公共危險罪嫌偵辦。

清水警分局春節期間接連接獲民眾報案反映噪音車輛影響安寧，經調閱監視器追蹤車號，進一步向鄰近的社區居民探詢，從居民以手機錄影提供的影像中發現，有4輛轎車在除夕夜時疑似違規競速，比對確認車號後，分局將依道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛舉發，並依刑法第185條公共危險罪通知車主到案說明。

清水分局也鎖定9輛多次參與車聚的噪音車輛，將通報環保、監理單位針對噪音及改裝違規協助辦理檢驗，更會發勸導書予車主，以強力的執法作為及柔性的勸導約制雙管齊下，給民眾安寧的居住環境。

台中市警局長李文章昨天到清水分局轄內勘察噪音車輛聚集地點後指出，清水分局結合所屬11間派出所的警力聯合編組執行「深夜防制危駕巡守勤務」，針對臨港路、民族路、中清路及港埠路等噪音車輛常出沒地點巡守，並能夠有所斬獲，展現強勢執法的決心，接下來更應廣泛結合當地社區及民眾協力，以更靈活的勤務調度及做法，讓這些擾鄰者不敢存僥倖心態。

李文章呼籲，警方打擊違規競速、噪音改裝車輛決心從不間斷，除持續強化取締專案勤務深度、密度及廣度外，更透過全面延續性宣導活動和民眾協力，有效防制噪音及改裝車輛違規，提醒市民切勿改裝車輛製造噪音。

台中市海線區居民手機錄影提供的影像中，4車在除夕夜時疑似違規競速，警方比對確認車號後開單告發。記者游振昇／翻攝
台中市海線區居民手機錄影提供的影像中，4車在除夕夜時疑似違規競速，警方比對確認車號後開單告發。記者游振昇／翻攝
台中市海線區居民手機錄影提供的影像中，4車在除夕夜時疑似違規競速，警方比對確認車號後通知車主，開單告發。記者游振昇／翻攝
台中市海線區居民手機錄影提供的影像中，4車在除夕夜時疑似違規競速，警方比對確認車號後通知車主，開單告發。記者游振昇／翻攝

噪音 除夕夜 車主

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