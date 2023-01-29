車友慶生開心合影…北警偵查小隊長與北聯幫副幫主聚餐 處分曝光

台北市警局北投分局偵查隊金姓小隊長，今年1月26日下班後和重機車友吃羊肉爐慶生，同樣是車友的北聯幫「金剛」副幫主林紹剛，臨時受邀聚會，眾人開心合照比YA、比讚。北投分局指出，小隊長未接受黑幫招待，但仍依「警察人員與特定對象接觸交往規定」處分記過一次。

據悉，羊肉爐聚餐合照是林紹剛小弟發布在社群，可能被有心人士截圖林和警察餐敘照片，轉而爆料到記者爆料網北部版LINE群組。

50歲的林紹剛因去年參選里長落選，一度懷疑爆料和選舉有關，羊肉爐餐敘後2天，28日上午11時許，林男和胞妹經營的Pizza店，遭葉姓男子多次辱罵挑釁，林男涉嫌出拳打趴葉男，葉受傷提告傷害，林的胞妹則提告葉男恐嚇罪；北投分局對此案發新聞稿稱「依法嚴辦」。

北投分局今表示，金小隊長1月26日晚間接獲高姓友人邀約，和其他3名朋友一起到轄區西安街吃羊肉爐、替郭姓朋友慶生，金小隊長下班後參加聚餐，這時高姓友人臨時約同為重機車友的北聯幫副幫主「金剛」一同吃飯。

督察組指出，金小隊長未立即向長官報備，仍持續慶生當日深夜11點30分餐會結束，顯有失當；經查，當天非接受特定對象招待，羊肉爐費用2390元，由金小隊長和朋友等3人分攤，結帳付款離開餐廳，現場沒人喝酒。

北投分局指出，金小隊長與林紹剛為重機車友，有接觸往來事實，對於未能恪遵「警察人員與特定對象接觸交往規定」，核予加重記過一次處分，以為警惕，本分局重申秉持不枉不縱原則從嚴懲處，以維護警察風紀。