看到警察最開心！ 車卡縣民大道 板橋警徒手推車至安全處

一對夫妻昨天晚上9點多，開車行經新北市板橋區縣民大道與新站路口，車輛卻因不明原因無法發動，夫妻不知該如何是好，所幸看到巡邏車經過揮手求助，員警下車了解狀況，考量道路車流量大，決定徒手把車輛推至空曠處，順利化解危機。

板橋分局板橋派出所警員韓易哲、游朝騰，昨天晚上9點多巡邏行經縣民大道與新站路口，看到一名女子揮手，深怕發生車禍意外上前關心，女子表示，車輛突然熄火無法發動，情急之下向警方求助。

由於路口車流量大，員警冒著低溫，協助把車輛推至新北捷運環狀線車站前空地，並在現場等待當事人聯絡拖吊車來，確認交通順暢後離去。

事後該名江姓女子在臉書社團Po文，稱「前兩天才看到警察幫推車的文章，今天就發生在我身上」、「我跟老公一直推，搞了一陣子看到警察超開心的」、「真心感謝兩位警察先生的幫忙」。