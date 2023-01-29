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看到警察最開心！ 車卡縣民大道 板橋警徒手推車至安全處

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

一對夫妻昨天晚上9點多，開車行經新北市板橋區縣民大道與新站路口，車輛卻因不明原因無法發動，夫妻不知該如何是好，所幸看到巡邏車經過揮手求助，員警下車了解狀況，考量道路車流量大，決定徒手把車輛推至空曠處，順利化解危機。

板橋分局板橋派出所警員韓易哲、游朝騰，昨天晚上9點多巡邏行經縣民大道與新站路口，看到一名女子揮手，深怕發生車禍意外上前關心，女子表示，車輛突然熄火無法發動，情急之下向警方求助。

由於路口車流量大，員警冒著低溫，協助把車輛推至新北捷運環狀線車站前空地，並在現場等待當事人聯絡拖吊車來，確認交通順暢後離去。

事後該名江姓女子在臉書社團Po文，稱「前兩天才看到警察幫推車的文章，今天就發生在我身上」、「我跟老公一直推，搞了一陣子看到警察超開心的」、「真心感謝兩位警察先生的幫忙」。

板橋警分局長黃南山肯定同仁秉持同理心及熱心助人的態度關心民眾，發揮為民服務的熱忱，並呼籲民眾，若半路遇到車子熄火，不要慌張，可慢慢移至路旁或開啟故障燈，警示後方車輛前方有事故，以免發生車禍。

事後該名女子在臉書社團Po文，稱「前兩天才看到警察幫推車的文章，今天就發生在我身上」、「我跟老公一直推，搞了一陣子看到警察超開心的」、「真心感謝兩位警察先生的幫忙」。圖／擷取自臉書社團「我是土城人我愛土城區」
事後該名女子在臉書社團Po文，稱「前兩天才看到警察幫推車的文章，今天就發生在我身上」、「我跟老公一直推，搞了一陣子看到警察超開心的」、「真心感謝兩位警察先生的幫忙」。圖／擷取自臉書社團「我是土城人我愛土城區」
新北市板橋警方昨天晚上協助民眾，將故障車輛推至路邊。記者翁至成／翻攝
新北市板橋警方昨天晚上協助民眾，將故障車輛推至路邊。記者翁至成／翻攝
新北市板橋警方昨天晚上協助民眾，將故障車輛推至路邊。記者翁至成／翻攝
新北市板橋警方昨天晚上協助民眾，將故障車輛推至路邊。記者翁至成／翻攝
新北市板橋警方昨天晚上協助民眾，將故障車輛推至路邊。記者翁至成／翻攝
新北市板橋警方昨天晚上協助民眾，將故障車輛推至路邊。記者翁至成／翻攝
新北市板橋警方昨天晚上協助民眾，將故障車輛推至路邊。記者翁至成／翻攝
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警察 捷運環狀線

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