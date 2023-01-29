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要不回400萬引殺機…狠砍室友16刀畏罪墜樓 檢警相驗結果出爐

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要不回400萬引殺機…狠砍室友16刀畏罪墜樓 檢警相驗結果出爐

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄邱姓婦人去年1月租下左營區一棟大樓樓中樓，和15歲女兒及陸籍配偶張姓婦人同住，後遊說張以400萬投資房地產及烘焙業，張認為未獲利討錢未果，今天上午趁邱睡夢中，持刀狠刺多刀斃命，再畏罪墜落中庭身亡；檢警今傍晚相驗，發現邱全身遭砍多達16刀，有傷口深及見骨，致命傷疑左胸心臟，將擇期解剖複驗，以釐清死因。

發生凶殺案的大樓管理員，今天上午8時13分許，發現租屋在8樓的張姓婦人墜落中庭報警，警方到場後張女已經身亡，上的8樓查看，按門鈴無人回應，請來房東開門，進屋卻發現52歲的邱女也倒臥房間內地板，身上有多處刀傷，已明顯死亡。

當時邱的15歲女兒睡在樓中樓的2樓，因晚睡門又上鎖，不知母親已被殺死，直到警方叫門才驚覺和母親已慘死；警方在張女臥室垃圾桶找到沾血水果刀，墜樓處的陽台也有血跡，懷疑是張女殺害邱女後畏罪輕生。

警方調查，張姓婦人原住桃園市，丈夫近年住高雄榮民之家；邱邀張搬到高雄同住，並遊說張投資房地產及烘焙事業，張將賣房400多萬積蓄砸下投資，後見未獲利，屢次催討投資的錢未果，雙方常在租屋處爭吵，雖同住但早形同陌路，後因金錢糾紛，種下殺機，釀2死慘案。

檢警今傍晚先後進行兩死者遺體相驗，其中邱女左胸、左手、右膝蓋、左大腿及左肩等處共有多達16處刀傷，部分刀傷深及見骨，其中近心臟處的刀傷疑致命傷；另張女則因高處墜落，右大腿著地、頸椎斷裂，檢警決定兩者均擇日再解剖複驗，以釐清確切死因。

疑投資400萬失利，高雄陸籍配偶張姓婦人上午疑持刀殺死女室友後墜樓身亡，警方鑑識人員在張婦墜樓處鑑識採證。記者石秀華／攝影
疑投資400萬失利，高雄陸籍配偶張姓婦人上午疑持刀殺死女室友後墜樓身亡，警方鑑識人員在張婦墜樓處鑑識採證。記者石秀華／攝影
疑投資400萬失利，高雄陸籍配偶張姓婦人今天上午８點多疑持刀殺死女室友後墜樓身亡，警方鑑識人員在案發現場大樓採證。記者石秀華／攝影
疑投資400萬失利，高雄陸籍配偶張姓婦人今天上午８點多疑持刀殺死女室友後墜樓身亡，警方鑑識人員在案發現場大樓採證。記者石秀華／攝影

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