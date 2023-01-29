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新北消防「脫戒達人」聲名遠播歐洲 助民保住百萬金戒玉鐲

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市消防局泰山分隊隊員黃國峰是有名的「脫戒達人」，日前有人遠從法國上網查到資料，安排母親利用返台過年請他解除卡戒危機。隔天小年夜，黃國峰又受輔大醫院請託，幫1名85歲住院病患摘下價值百萬元翡翠手鐲。

消防局第二大隊指出，黃國峰曾處理過上百件脫除戒指救援案件，他會根據各種不同卡戒狀況，分別使用纏繞、牽引、切割等多種處理手法救援，豐富的處理經驗使黃國峰常上新聞，獲稱「脫戒達人」聲名遠播，泰山地區周邊醫院遇到不宜破壞的卡戒情況，常找他協助。

過年前便有1名旅居歐洲的婦人，因為母親送她的珍貴翡翠金戒摘不下，十分苦惱，最後是住在法國的兒子上網查到黃國峰事蹟，便利用返台過年機會，19日從北市內湖專程到泰山分隊請黃國峰協助，順利無損摘下戒指。

隔天小年夜，黃國峰又接到輔大醫院請託，因為1名85歲住院患者左手被價值100多萬元的翡翠手鐲卡住造成腫脹，加上老婦需洗腎，若破壞手鐲不慎造成傷口，恐危害病情，最好以非破壞手段解決。

於是黃國峰穿著隔離衣、戴過濾面罩進入病房，使用凡士林、塑膠袋和小毛刷，協助將老婦人的翡翠手鐲無損脫除，順利幫家屬和醫院解決尷尬局面。

不僅如此，去年底曾有1名企業家慕名前往求助黃國峰脫戒，事後為表感謝之意，還捐贈價值百萬元消防救災器材。

旅居歐洲的婦人利用返台過年，專程到泰山消防分隊請隊員黃國峰協助，無損摘下母親送給她的珍貴翡翠金戒。圖／消防局提供
旅居歐洲的婦人利用返台過年，專程到泰山消防分隊請隊員黃國峰協助，無損摘下母親送給她的珍貴翡翠金戒。圖／消防局提供
旅居歐洲的婦人發現母親送給她的珍貴翡翠金戒摘不下，利用返台過年，專程到泰山消防分隊請隊員黃國峰協助。圖／消防局提供
旅居歐洲的婦人發現母親送給她的珍貴翡翠金戒摘不下，利用返台過年，專程到泰山消防分隊請隊員黃國峰協助。圖／消防局提供
老婦人左手被價值100多萬元的翡翠手鐲卡住造成腫脹，加上老婦需洗腎，若破壞手鐲不慎造成傷口，恐危害病情，最好以非破壞手段解決。圖／消防局提供
老婦人左手被價值100多萬元的翡翠手鐲卡住造成腫脹，加上老婦需洗腎，若破壞手鐲不慎造成傷口，恐危害病情，最好以非破壞手段解決。圖／消防局提供
黃國峰受輔大醫院請託，小年夜到病房協助老婦摘下卡在左手的翡翠手鐲。圖／消防局提供
黃國峰受輔大醫院請託，小年夜到病房協助老婦摘下卡在左手的翡翠手鐲。圖／消防局提供

黃國峰 戒指

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