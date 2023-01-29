屏東縣後壁湖潛水客失蹤搜尋未果 陸海空同步持續擴大搜救

苗栗一名60歲顧姓男子，昨日與友人相約到屏東恆春後壁湖出水口西側海域潛水，遲遲未返回潛水點，海巡署獲報，派遣3艘巡防艇艘救，但海象不佳徹夜搜索未果，目前仍持續擴大陸、海、空同步搜尋中。

海巡署第八巡防區指揮部於昨日下午1點45分接獲民眾報案，指一名顧姓潛水客身著黑色潛水衣、橘色蛙鞋及氣瓶，從後壁湖出水口西側下水，但友人返回潛水點後仍不見他身影，於是報案尋求協助。

恆春海巡隊副隊長林桓弘表示，今早9點14分出艇於貓鼻頭外0.4海里搜尋，東北風7至8級，陣風達10級，大浪高2至3公尺，海象惡劣，截至今日上午10點半，岸際搜索投入15車37員、海上5艇30員、空偵機2架次，仍未找到失聯男子，目前持續擴大陸、海、空同步搜尋中。

海巡署強調，近日寒流來襲，台灣海域海象狀況不穩定，民眾從事漁業捕撈或海上休閒活動，應注意生命安全及防範意外發生，如遇意外事故或需海巡署協助，可撥打118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報。