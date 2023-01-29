北投偵查佐與特定對象餐敘未報備 遭記過一次
台北巿北投警分局今晚表示，偵查隊小隊長金忠義26日晚間受邀慶生宴，參與者包含北聯幫林姓副幫主，卻未報備，且兩人為重機車友，金未遵守與特定對象接觸交往規定，記過一次。
台北巿北投警分局發布新聞稿指出，金忠義於26日晚間接獲高姓友人邀請，與其他3名友人，共同出資前往西安街一處羊肉爐餐廳，替郭姓友人慶生，金男於下班後約晚間9時許赴約，而北聯幫林姓副幫主也應高姓友人臨時邀約於晚間10時許至餐廳，金男未立即向長官報備，仍持續慶生至晚間11時30分結束餐會，明顯有失當。
北投分局調查發現，當天餐費共新台幣2390元（無酒類品項），由在場人員的金男及友人等3人共同分攤（林男並未出資）。
此外，金男與林男為重機車友，有接觸往來事實。
北投分局對於金男未能遵守「警察人員與特定對象接觸交往規定」，核定加重記過一次處分，以為警惕，並且重申秉持不枉不縱原則從嚴懲處，以維護警察風紀。
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