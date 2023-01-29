屏東建興所長李天寶春節擔任領航員 把關屏鵝公路交通品質
屏東台1線屏鵝公路是通往墾丁、台東必經要道，枋寮分局建興派出所負責水底寮五岔路口，需機動出勤疏導交通，所長李天寶常常犧牲假日，投入勤務，以豐富的執勤經驗，擔任「領航員」 為用路人指引安全順暢的行車方向。
每到大假日，匯集屏東墾丁和台東的省道台1線枋山至枋寮段車流量爆增，紓解車流瓶頸點成為建興派出所的重責大任。
就職超過3年的所長李天寶，累積上百場次執行交通疏導勤務的經驗，在調撥車道、分流引導等交通疏導措施中，以專業執行燈控及指揮手勢，引導車流順利通過，彈性疏導南北及東西向車流行進。
警方表示，今年農曆春節北返車潮自初三下午開始湧現，長假陸續分散不少車潮，昨日北返車流從下午13時開始持續到晚間9時許，每小時車次均逾2000輛，今日車流量明顯下降，中午過後南北雙向車流降至每小時千餘輛，目前台1線五岔路口，全線車行順暢。
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