快訊

第三波內閣首長名單！吳釗燮、邱太三留任 陸委會副主委「他」接任

有一種靈異感？台灣燈會遭酸華國美學 北市府不忍了正面回應

屏東建興所長李天寶春節擔任領航員 把關屏鵝公路交通品質

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東台1線屏鵝公路是通往墾丁、台東必經要道，枋寮分局建興派出所負責水底寮五岔路口，需機動出勤疏導交通，所長李天寶常常犧牲假日，投入勤務，以豐富的執勤經驗，擔任「領航員」 為用路人指引安全順暢的行車方向。

每到大假日，匯集屏東墾丁和台東的省道台1線枋山至枋寮段車流量爆增，紓解車流瓶頸點成為建興派出所的重責大任。

就職超過3年的所長李天寶，累積上百場次執行交通疏導勤務的經驗，在調撥車道、分流引導等交通疏導措施中，以專業執行燈控及指揮手勢，引導車流順利通過，彈性疏導南北及東西向車流行進。

警方表示，今年農曆春節北返車潮自初三下午開始湧現，長假陸續分散不少車潮，昨日北返車流從下午13時開始持續到晚間9時許，每小時車次均逾2000輛，今日車流量明顯下降，中午過後南北雙向車流降至每小時千餘輛，目前台1線五岔路口，全線車行順暢。

屏東縣枋寮鄉建興所長李天寶春節擔任領航員，把關屏鵝公路交通品質。圖／枋寮警分局提供
屏東縣枋寮鄉建興所長李天寶春節擔任領航員，把關屏鵝公路交通品質。圖／枋寮警分局提供
屏東縣枋寮鄉建興所長李天寶春節擔任領航員，把關屏鵝公路交通品質。圖／枋寮警分局提供
屏東縣枋寮鄉建興所長李天寶春節擔任領航員，把關屏鵝公路交通品質。圖／枋寮警分局提供
屏東縣枋寮鄉建興所長李天寶春節擔任領航員，把關屏鵝公路交通品質。圖／枋寮警分局提供
屏東縣枋寮鄉建興所長李天寶春節擔任領航員，把關屏鵝公路交通品質。圖／枋寮警分局提供

屏東 流量 墾丁

延伸閱讀

南市春節旅遊人潮爆大量 除夕到初九破八百萬人次

旅客提前收心北返分散車流 屏東台1線枋寮五岔路口交通順暢

環球購物中心春節湧人潮 服飾、餐飲業績大增30%

國境之南也現銀白世界！屏東北大武山迎「初霧淞」 網驚嘆：比畫還美

相關新聞

影／最後身影曝光！左營女凶嫌殺死室友畏罪墜樓前和管理員話別

高雄市左營區一棟大樓今傳出凶殺案，租屋8樓的張姓婦人，因邱姓女室友遊說她砸400萬投資烘焙事業，疑因失利索討未果，今晨持...

離奇！27歲男海巡隊員失聯多日 車停公路旁陳屍後車箱

一名住桃園27歲連姓男海巡署隊員，日前家屬通報失聯協尋，嘉義縣警方於大年初七28日接獲報案，並於阿里山公路十字路往特富野...

影／母親被室友殺死 15歲女兒一覺醒來才知媽沒了　

高雄市左營區一棟大樓今傳凶殺案，在8樓承租樓中樓的邱姓婦人，疑遊說陸籍配偶張姓婦人，花400萬投資她的烘焙事業，張認為投...

萬里婦失蹤兩天 今陳屍堤外消波塊 兒指認痛哭失聲

新北市萬里區戴姓婦人兩天前出門未返家，今早有人在萬里漁港綠燈塔堤防外水域，發現消波塊間有具女屍。消防和海巡人員獲報前往打...

抖音按讚、電商搶單在家上班輕鬆賺？ 網路求職詐騙陷阱

詐騙集團上網徵才，謊稱替電商行銷、搶單或家庭代工，要求先匯款才能領薪或提供銀行帳戶作為詐騙人頭戶。刑事局統計，去年第4季...

桃園龜山鐵皮工廠火警 消防隊前後包夾灌救仍有殘火

桃園市龜山區南上路一間鐵皮工廠今下午發生火警，包括儲藏室、客廳及內部家具、雜物燃燒，但火勢不大，未燒穿建物本身，消防隊半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。