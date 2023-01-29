屏東建興所長李天寶春節擔任領航員 把關屏鵝公路交通品質

屏東台1線屏鵝公路是通往墾丁、台東必經要道，枋寮分局建興派出所負責水底寮五岔路口，需機動出勤疏導交通，所長李天寶常常犧牲假日，投入勤務，以豐富的執勤經驗，擔任「領航員」 為用路人指引安全順暢的行車方向。

每到大假日，匯集屏東墾丁和台東的省道台1線枋山至枋寮段車流量爆增，紓解車流瓶頸點成為建興派出所的重責大任。

就職超過3年的所長李天寶，累積上百場次執行交通疏導勤務的經驗，在調撥車道、分流引導等交通疏導措施中，以專業執行燈控及指揮手勢，引導車流順利通過，彈性疏導南北及東西向車流行進。