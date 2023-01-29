快訊

有一種靈異感？台灣燈會遭酸華國美學 北市府不忍了正面回應

爭議首長留任讓她不敢置信 「小英男孩已成難刪部長」

寒流發威 高雄11人疑低溫失去心跳 最高齡88歲

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

寒流強襲，高雄市區這波寒流最低溫約10度，消防局統計疑似低溫OCHA（到院前心肺功能停止）案數，昨天凌晨至今中午12時許，共有11人到院前無生命跡象，最高齡88歲，最年輕則為40歲，消防局籲民眾注意保暖。

受寒流及輻射冷卻影響，氣象局發布低溫特報，其中高雄列為黃色燈號，有10度以下氣溫發生機率，高雄市區測站都有測得10度低溫，楠梓、旗津、旗山等地甚至低至7度，今中午陽光露臉，氣溫回升，但仍維持17至19度之間。

高雄市消防局統計疑似低溫OCHA案例，昨天（28日）凌晨至今中午12時許，共接獲11男1女內科OCHA（到院前心肺功能停止）件數，其中最高齡者為88歲老翁，均為家人、親友發現後通報119，未有路倒或警方轉報等案例。

不過失去心跳原因眾多，消防局僅協助送醫，無法完全確定是低溫因素引起，後續病因由醫院釐清。消防局提醒民眾，早晚注意保暖，另外也特別呼籲應注意居家環境通風及電熱器用電安全，避免緊閉門窗造成一氧化碳中毒及火災發生。

因應過年寒流，關懷街友的人安基金會高雄平安站年前啟動低溫關懷，目前平安站收容5名街友，其中兩位為外縣市戶籍，因天氣寒冷，擔心流落街頭恐受寒風，經社會局緊急協助，安置在高雄平安站，暫時免去在寒風中餐風露宿之苦。

受寒流影響，中央氣象局持續發布低溫特報。本報資料照
受寒流影響，中央氣象局持續發布低溫特報。本報資料照

寒流 高雄市

延伸閱讀

寒流及輻射冷卻影響 1/30各地嚴防10度以下低溫

寒流襲！桃園增12例疑低溫猝死 58歲男路倒沒呼吸心跳

高雄蓮潭燈會玩法多 實境闖關、古裝租借和兒童遊戲場

冷死人！寒流發威 雲林再增3人OHCA 最年輕只有40歲

相關新聞

影／最後身影曝光！左營女凶嫌殺死室友畏罪墜樓前和管理員話別

高雄市左營區一棟大樓今傳出凶殺案，租屋8樓的張姓婦人，因邱姓女室友遊說她砸400萬投資烘焙事業，疑因失利索討未果，今晨持...

離奇！27歲男海巡隊員失聯多日 車停公路旁陳屍後車箱

一名住桃園27歲連姓男海巡署隊員，日前家屬通報失聯協尋，嘉義縣警方於大年初七28日接獲報案，並於阿里山公路十字路往特富野...

影／母親被室友殺死 15歲女兒一覺醒來才知媽沒了　

高雄市左營區一棟大樓今傳凶殺案，在8樓承租樓中樓的邱姓婦人，疑遊說陸籍配偶張姓婦人，花400萬投資她的烘焙事業，張認為投...

萬里婦失蹤兩天 今陳屍堤外消波塊 兒指認痛哭失聲

新北市萬里區戴姓婦人兩天前出門未返家，今早有人在萬里漁港綠燈塔堤防外水域，發現消波塊間有具女屍。消防和海巡人員獲報前往打...

寒流發威 高雄11人疑低溫失去心跳 最高齡88歲

寒流強襲，高雄市區這波寒流最低溫約10度，消防局統計疑似低溫OCHA（到院前心肺功能停止）案數，昨天凌晨至今中午12時許...

桃園龜山鐵皮工廠火警 消防隊前後包夾灌救仍有殘火

桃園市龜山區南上路一間鐵皮工廠今下午發生火警，包括儲藏室、客廳及內部家具、雜物燃燒，但火勢不大，未燒穿建物本身，消防隊半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。