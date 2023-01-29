寒流發威 高雄11人疑低溫失去心跳 最高齡88歲
寒流強襲，高雄市區這波寒流最低溫約10度，消防局統計疑似低溫OCHA（到院前心肺功能停止）案數，昨天凌晨至今中午12時許，共有11人到院前無生命跡象，最高齡88歲，最年輕則為40歲，消防局籲民眾注意保暖。
受寒流及輻射冷卻影響，氣象局發布低溫特報，其中高雄列為黃色燈號，有10度以下氣溫發生機率，高雄市區測站都有測得10度低溫，楠梓、旗津、旗山等地甚至低至7度，今中午陽光露臉，氣溫回升，但仍維持17至19度之間。
高雄市消防局統計疑似低溫OCHA案例，昨天（28日）凌晨至今中午12時許，共接獲11男1女內科OCHA（到院前心肺功能停止）件數，其中最高齡者為88歲老翁，均為家人、親友發現後通報119，未有路倒或警方轉報等案例。
不過失去心跳原因眾多，消防局僅協助送醫，無法完全確定是低溫因素引起，後續病因由醫院釐清。消防局提醒民眾，早晚注意保暖，另外也特別呼籲應注意居家環境通風及電熱器用電安全，避免緊閉門窗造成一氧化碳中毒及火災發生。
因應過年寒流，關懷街友的人安基金會高雄平安站年前啟動低溫關懷，目前平安站收容5名街友，其中兩位為外縣市戶籍，因天氣寒冷，擔心流落街頭恐受寒風，經社會局緊急協助，安置在高雄平安站，暫時免去在寒風中餐風露宿之苦。
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