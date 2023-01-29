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離奇！27歲男海巡隊員失聯多日 車停公路旁陳屍後車箱
一名住桃園27歲連姓男海巡署隊員，日前家屬通報失聯協尋，嘉義縣警方於大年初七28日接獲報案，並於阿里山公路十字路往特富野產業道路發現連男車輛後，見車上無人與當地居民展開地毯式搜尋無果後，打開車輛搜尋時，在後車箱驚見連男倒臥在內，已沒有呼吸心跳，檢警今天相驗初步判定無外力介入，死因仍待進一步調查。
嘉義縣竹崎警分局昨天接獲通報協助搜尋已失聯6天的連姓男子，發現22日連男不明原因自行駕車到嘉義縣阿里山公路，昨天上午9點多於阿里山公路76公里處十字路往特富野產業道路上，發現連男車輛停放於路旁，並發現陳屍後車箱內。
警方表示，車輛無遭破壞痕跡，員警發現當下車內沒人，所以展開地毯式搜索未果，打開車內找尋線索時，赫然驚見連男倒臥在後車廂內，緊急通報縣消防局趕往搶救，施行AED急救後，仍回天乏術。
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