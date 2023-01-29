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桃園龜山鐵皮工廠火警 消防隊前後包夾灌救仍有殘火

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區南上路一間鐵皮工廠今下午發生火警，包括儲藏室、客廳及內部家具、雜物燃燒，但火勢不大，未燒穿建物本身，消防隊半小時就控制火勢，現還在殘火處理中，無人受傷受困，起火原因待調查。

桃園市消防局今下午12時25分獲報，龜山區南上路290巷一間工廠起火並飄出濃煙，隨即派出消防人員56名、消防車20輛、救護車2輛趕赴救援。

現場是地上2層鐵皮結構建築物，起火層位在一樓儲藏室，內部客桌椅、雜物及二樓客廳均有火；消防隊到場後，確認無人受傷、受困，請廠方人員駕駛堆高機撐開一樓鐵捲門後，布水線灌救，另一組人員則由廠房背面射水。

由於火勢不大、搶救及時，鐵皮廠房並未全面燃燒，消防隊12時57分宣布控制火勢，1時1分告撲滅，目前尚在殘火處理中，起火原因有待火調鑑識釐清。

龜山一間工廠今下午起火，消防隊在廠房前後布水線夾攻，半小時撲滅火勢。記者楊湛華／翻攝
龜山一間工廠今下午起火，消防隊在廠房前後布水線夾攻，半小時撲滅火勢。記者楊湛華／翻攝
龜山一間工廠今下午起火，消防隊在廠房前後布水線夾攻，半小時撲滅火勢。記者楊湛華／翻攝
龜山一間工廠今下午起火，消防隊在廠房前後布水線夾攻，半小時撲滅火勢。記者楊湛華／翻攝
龜山一間工廠今下午起火，消防隊在廠房前後布水線夾攻，半小時撲滅火勢。記者楊湛華／翻攝
龜山一間工廠今下午起火，消防隊在廠房前後布水線夾攻，半小時撲滅火勢。記者楊湛華／翻攝

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