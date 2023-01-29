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萬里婦失蹤兩天 今陳屍堤外消波塊 兒指認痛哭失聲

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市萬里區戴姓婦人兩天前出門未返家，今早有人在萬里漁港綠燈塔堤防外水域，發現消波塊間有具女屍。消防和海巡人員獲報前往打撈上岸，警方通知戴婦的兒子到場，指認死者是他的媽媽，並難過痛哭。警方將報請檢察官相驗死因，調查案發經過。

據了解，50多歲戴婦27日上午疑因情緒低落，出門散心，當天並未回家，同時失去音訊，家人當晚報案，請警方協助尋找。

今早10點多有名釣客在萬里漁港堤防，發現堤外消波塊間有具浮屍。警、消和海巡人員獲報到場，消防人員以捲式擔架包覆屍體援助上岸。

死者的穿著與戴婦家人報案協尋的描述相符，警方通知戴婦的兒子到場指認，表示死者正是他的媽媽，痛哭失聲。

戴婦的頭部有外傷，可能是落水後撞擊硬物造成。新北市金山警分局已報請基隆地檢署檢察官相驗，釐清死因。

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新北市萬里區戴姓婦人兩天前失蹤，今早被人發現陳屍萬里漁港堤防外消波塊間，消防人員獲報前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區戴姓婦人兩天前失蹤，今早被人發現陳屍萬里漁港堤防外消波塊間，消防人員獲報前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區戴姓婦人兩天前失蹤，今早被人發現陳屍萬里漁港堤防外消波塊間，警方報請檢察官相驗死因。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區戴姓婦人兩天前失蹤，今早被人發現陳屍萬里漁港堤防外消波塊間，警方報請檢察官相驗死因。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區戴姓婦人兩天前失蹤，今早被人發現陳屍萬里漁港堤防外消波塊間，消防人員獲報前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區戴姓婦人兩天前失蹤，今早被人發現陳屍萬里漁港堤防外消波塊間，消防人員獲報前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區戴姓婦人兩天前失蹤，今早被人發現陳屍萬里漁港堤防外消波塊間，警方報請檢察官相驗死因。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區戴姓婦人兩天前失蹤，今早被人發現陳屍萬里漁港堤防外消波塊間，警方報請檢察官相驗死因。記者邱瑞杰／翻攝

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