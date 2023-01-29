影／母親被室友殺死 15歲女兒一覺醒來才知媽沒了　

高雄市左營區一棟大樓今傳凶殺案，在8樓承租樓中樓的邱姓婦人，疑遊說陸籍配偶張姓婦人，花400萬投資她的烘焙事業，張認為投資未獲利索討未果，今晨持水果刀涉殺害邱後，畏罪墜落中庭身亡；當時邱同住的女兒，因睡2樓，渾然未覺母親被殺死，直到警方進門一覺醒來才知母親沒了。

據了解，張女（68歲）是陸籍配偶，長年住桃園市，丈夫則住在高雄榮民之家；去年1月底，張女和認識的友人邱姓女子（52歲）相約搬到高雄左營區大樓樓中樓租屋居住，邱女的15歲女兒也同住。

邱女經營烘焙生意，疑遊說張一起投資，張一股腦砸下400多萬重本，後疑似失利，張女要討回原本投資的錢未果，雙方經常在租屋處爭吵，疑因此埋下殺機。

今上午8時許，張婦從8樓處墜樓，管理員聽到巨大聲響查看，發現張躺在中庭倒臥血泊中，警方接獲墜樓通報，到場時發現張女倒臥在大樓中庭，已明顯死亡。

警方進到8樓查看，按門鈴無人應門，請房東開門後，發現邱女仰躺臥室地上，身旁一攤血跡，邱女15歲女兒當時睡在2樓，不知母親已被殺死。

由於邱女和丈夫已離婚，警方事後先通知邱女姊姊陪同姪女一起做筆錄，據了解，邱的姊姊已5、6年未和邱聯絡，不清楚發生何事；邱的女兒則指，這陣子母親都和張女一起居住，雙方發生何事她不清楚。

據悉，邱女經警方初步檢視，左側胸心臟和腹部均有刀傷，警方仍在現場採集證據鑑識，隨後才將邱女遺體送往殯儀館。

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