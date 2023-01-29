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影／新北男大生山路駕車失速 側滑飄移撞翻影片曝！

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名22歲林姓男大生，大年初五開著家裡的轎車從林口經泰林路下山，在一處下坡彎道失控側滑飄移，撞上道路水泥護欄翻覆在邊坡，幸好整輛車翻在路肩以外且後方無車尾隨，沒有造成二次追撞波及其他人車。

事故地點是泰山區泰林路三段，剛好在一處彎道之後的直線下坡路段，通常車速都很快。監視器拍到，26日下午4時許，先有1輛深色休旅車快速通過，不到1秒鐘間隔，林姓男大生駕駛的轎車出現在畫面中，已是失控側滑狀態。

轎車高速橫向飄移撞上水泥護欄，衝上邊坡瞬間翻覆，若非車頭被樹木擋住，可能又會摔落到車道，影響交通。警、消獲報趕抵時，林男已自行爬出車外，所幸並未受傷，酒測值為0，警方初步推測行車失控原因疑為超速，但確切肇事原因仍待進一步鑑識調查。

警方呼籲，泰林路蜿蜒坡陡，應降低車速，隨時留意車前與周邊道路狀況，才能確保行車安全。

轎車高速失控側滑，橫向飄移撞擊水泥護欄，衝上邊坡瞬間翻覆。記者林昭彰／翻攝
轎車高速失控側滑，橫向飄移撞擊水泥護欄，衝上邊坡瞬間翻覆。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到轎車高速失控側滑，順著下坡橫向飄移衝向水泥護欄。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到轎車高速失控側滑，順著下坡橫向飄移衝向水泥護欄。記者林昭彰／翻攝
轎車在彎道之後的直線下坡路段，翻覆路肩以外邊坡，若非車頭被竹子擋住，可能又會摔落車道，影響交通。記者林昭彰／翻攝
轎車在彎道之後的直線下坡路段，翻覆路肩以外邊坡，若非車頭被竹子擋住，可能又會摔落車道，影響交通。記者林昭彰／翻攝
林姓男大生駕車從泰林路下山，失控側滑飄移自撞道路護欄翻覆在邊坡，若非車頭被竹子擋住，可能又會摔落車道，影響交通。記者林昭彰／翻攝
林姓男大生駕車從泰林路下山，失控側滑飄移自撞道路護欄翻覆在邊坡，若非車頭被竹子擋住，可能又會摔落車道，影響交通。記者林昭彰／翻攝
轎車翻覆路肩以外邊坡，若非車頭被竹子擋住，可能又會摔落車道，影響交通。記者林昭彰／翻攝
轎車翻覆路肩以外邊坡，若非車頭被竹子擋住，可能又會摔落車道，影響交通。記者林昭彰／翻攝

監視器

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