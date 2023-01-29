影／最後身影曝光！左營女凶嫌殺死室友畏罪墜樓前和管理員話別

高雄市左營區一棟大樓今傳出凶殺案，租屋8樓的張姓婦人，因邱姓女室友遊說她砸400萬投資烘焙事業，疑因失利索討未果，今晨持水果刀涉殺害邱後，畏罪墜落中庭身亡；張行凶前，最後身影曝光，她一早6點多拿染髮劑送管理員，話別「這我用不到了，送給你用」。

據了解，張女（68歲）是陸籍配偶，她長年住桃園市，丈夫則住在高雄榮民之家；去年1月底，張女和認識的友人邱姓女子（52歲）相約一同搬到高雄左營區大樓樓中樓租屋居住，邱女的15歲女兒也同住。

邱女經營烘焙生意，遊說張一起投資，張一股腦砸下400多萬重本，後疑似失利，張女要討回原本投資的錢未果，雙方經常在租屋處爭吵，讓鄰居不堪其擾，疑因此埋下殺機。

今上午8時許，張婦從8樓處墜樓，管理員聽到巨大聲響查看，發現張躺在中庭倒臥血泊中，警方接獲墜樓通報，到場時發現張女倒臥在大樓中庭，已明顯死亡。

警方進到8樓查看，按門鈴無人應門，請房東開門後，發現邱女仰躺臥室地上，身旁一攤血跡，邱女15歲女兒當時睡在2樓，不知母親已被殺死。

警方隨即拉起封鎖線，循線檢視屋內環境，在張女臥室內的垃圾桶，找到一把沾有血跡的水果刀，另從張女墜樓的陽台的牆壁也發現血跡，初步研判是張女持刀殺害邱女後，丟棄水果刀畏罪輕生，鑑識人員已採集血跡、指紋比對，釐清案發原因。

張婦在行凶前的最後身影也曝光，大樓管理員回憶說，今天上午6時15分許，張姓婦人到管理室，拿了染髮劑給他說染髮劑很好，她用不到了，張婦僅待了2分鐘就離開，沒想到接下來就發生事情了。

管理員說，張婦今天上午出現時，人看起來很正常，但和平常不一樣，因為平常她常會和他抱怨她被騙下來，來到高雄人生地不熟，在桃園20多年了被騙下來，但今天卻僅待了2分鐘就離開，沒想到發生憾事。

警方已通知邱女姐姐到派出所陪同邱的女兒製作筆錄，另派人前往榮民之家詢問張婦丈夫，以釐清相關案情，鑑識人員目前仍在凶案現場採證，待採證完後，邱的遺體才會送往殯儀館。

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