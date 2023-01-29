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Pizza店員遭罵髒話挑釁 胞兄氣炸出拳打趴男子 雙方互告
58歲葉姓男子昨天路過台北北投區一家Pizza店，涉嫌辱罵三字經挑釁「給我出來！我要給你好看！」店家林男不滿葉男1小時內2度上門搗亂，涉一拳打倒葉男，兩人拉扯倒地，造成葉男左眼受傷，全案葉男提告傷害，林男胞妹則提告恐嚇罪。
北投分局大屯派出所指出，1月28日上午11時許獲報後抵達Pizza店發，雙方衝突結束，葉男左眼挫傷通報救護人員到場，葉男隨後至警局提告傷害。
Pizza店由林男和胞妹林女經營，林女當晚深夜到派出所提告，葉男多次路過店面，會對著店裡辱罵髒話，還說「給我出來！我要給你好看！」讓她心生畏懼，提告恐嚇罪嫌。
警方指出，全案依法偵辦，並呼籲街頭暴力及公共場所相互鬥毆等治安事件，警方絕對強力執法，杜絕街頭暴力。
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