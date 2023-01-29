中市年調解近2萬 冤家路窄...計程車司機2年內分撞兄弟最離奇

台中市近5年各區公所調解委員會受理件數，每年近2萬件，西屯區有計程車司機撞傷一名未成年人，和解後一年，司機又撞傷此人的哥哥，調解委員形容「冤家路窄」，所幸調解成立，這種緣份很「離奇」。

台中市每年調解受理件數逐年攀高，每年受理1萬8000件到近兩萬件，調解成立件數連3年全國第一，從91%到最近統計的95%。

台中市法制局蒐集各區調解委員和民眾互動的故事，集結121篇出書「調解心、鄉土情」上下冊，記錄調解過程的酸甜苦辣。

「最難調解的是家事」，當親情變質，說什麼都聽不進去。大雅區委員吳境安提到，婆媳關係是家家有本難唸的經，他不講大道理、不做任何批判，透過講古「孝道補藥」故事，讓雙方修補關係。

神岡區調解委員陳秀美說，調解扶養費請求案件時，養兒無法防老，老年人應有財務規劃，以免年老無人扶養。

西屯區調解委員蔣曼娜說，西屯車禍調解占大宗，她每天都要處理多件車禍調解案。曾調解過計程車司機撞傷一名未成年人，和解後一年，這名司機又撞傷此未成年人的哥哥，三方重聚，調解都成立，但大家都不希望遇到這種奇怪的緣份。