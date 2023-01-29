影／特斯拉男路中倒車 機車男飆國罵 春節街頭爆行車糾紛
桃園市黃姓男子昨天開特斯拉轎車行經中壢區弘揚路，未注意後方行車，在路中停車且倒車，遭後方李姓機車騎士按喇叭、開罵「三字經」，黃男追趕攔下不滿李罵人侮辱，兩人爆發激烈口角，網友PO文引發熱議，警方到場勸解，雙方相互道歉，結束新春街頭行車糾紛。
警方今天上午表示，黃姓男子（34歲）昨天下午駕駛特斯拉轎車，他搭載女友出遊，行經中壢區弘揚路，趁過年期間欲尋找店家買東西，卻未注意後方李姓機車騎士（32歲）行車，黃突然路中停車、並倒車，李男不滿開罵「三字經」幹譙後離開。
不料李黃男開斯特拉轎車從後追趕、切入車道攔下李男機車，黃男說，他未注意後方機車，他可以道歉，對方難道可以侮辱罵人嗎？李機車騎士回嗆，「你違規知道嗎？」「難道可以在路上倒車嗎？」「道歉有用嗎？」雙方在路中一言不合爆激烈口角，黃男女友下車勸解，兩人仍你一言我一語嗆聲叫罵10分鐘。
警方表示，黃姓、李姓駕駛雙方爆發激烈口角，警方到場後化解雙方爭執，兩人見警察頓時語氣放軟各自說明，警方調解新春期間駕駛人應遵守交通規則，最後黃、李兩人表示不願追究、互相致歉後離去，化解行車糾紛。
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