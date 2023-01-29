影／初四婦人想不開 跨出關渡橋護欄 淡水警及時解危

新北市1名43歲婦人，大年初四晚上用LINE給子女留言「下輩子見！」隨後手機便關機失聯，淡水警方獲報立刻透過手機定位搜尋，約此同時接獲報案指稱關渡橋上有人跨出護欄，火速趕往救援，趁隙將婦人抱回橋面化解危機。

據了解，婦人住在三重區，她的子女於25日晚間6時許，收到母親留言，立即向110報案求助。警方查出手機最後發話位置約在淡水竹圍地區，隨即轉報淡水警分局，竹圍派出所警員陳鴻廷、蔡明修、黃思寧隨即前往手機定位周邊搜尋。

於此同時，警方接獲熱心民眾報案指稱關渡橋上有人跨出護欄，隨即加派人手共5名員警馳援，發現婦人在「愛惜生命，禁止攀爬」的告示牌旁哭泣，喃喃自語意圖跳河輕生。

婦人見員警到場，情緒激動反覆哭吼「不要過來！不要逼我！」女警黃思寧隔著距離安撫、分散注意，警員陳鴻廷伺機屈身潛伏慢慢靠近，衝上前抓住婦人手臂，其餘警員一擁而上合力將婦人抱回安全護欄內，再由黃思寧陪同上救護車持續安撫送醫，聯繫家屬到院照護。

淡水警分局呼籲，遇到困難要勇於求救，生命終會找到出路，切勿一時衝動，造成無法挽回憾事，需要協助可撥打衛福部安心專線1925、張老師專線1980或生命協談專線1995或報警請求協助。