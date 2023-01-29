快訊

國運籤預測2024誰執政 最強扶龍王會坐大位？

小額終老險5月將再加碼 用「小保費」買到「大保障」

影／疑投資400萬失利 高雄陸配女疑持刀殺死女室友後墜樓亡

影／初四婦人想不開 跨出關渡橋護欄 淡水警及時解危

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名43歲婦人，大年初四晚上用LINE給子女留言「下輩子見！」隨後手機便關機失聯，淡水警方獲報立刻透過手機定位搜尋，約此同時接獲報案指稱關渡橋上有人跨出護欄，火速趕往救援，趁隙將婦人抱回橋面化解危機。

據了解，婦人住在三重區，她的子女於25日晚間6時許，收到母親留言，立即向110報案求助。警方查出手機最後發話位置約在淡水竹圍地區，隨即轉報淡水警分局，竹圍派出所警員陳鴻廷、蔡明修、黃思寧隨即前往手機定位周邊搜尋。

於此同時，警方接獲熱心民眾報案指稱關渡橋上有人跨出護欄，隨即加派人手共5名員警馳援，發現婦人在「愛惜生命，禁止攀爬」的告示牌旁哭泣，喃喃自語意圖跳河輕生。

婦人見員警到場，情緒激動反覆哭吼「不要過來！不要逼我！」女警黃思寧隔著距離安撫、分散注意，警員陳鴻廷伺機屈身潛伏慢慢靠近，衝上前抓住婦人手臂，其餘警員一擁而上合力將婦人抱回安全護欄內，再由黃思寧陪同上救護車持續安撫送醫，聯繫家屬到院照護。

淡水警分局呼籲，遇到困難要勇於求救，生命終會找到出路，切勿一時衝動，造成無法挽回憾事，需要協助可撥打衛福部安心專線1925、張老師專線1980或生命協談專線1995或報警請求協助。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

警員陳鴻廷伺機屈身潛伏慢慢靠近，衝上前抓住婦人手臂，其餘警員一擁而上合力將婦人抱回安全護欄內。記者林昭彰／翻攝
警員陳鴻廷伺機屈身潛伏慢慢靠近，衝上前抓住婦人手臂，其餘警員一擁而上合力將婦人抱回安全護欄內。記者林昭彰／翻攝
淡水警分局竹圍派出所警員黃思寧（左起）、陳鴻廷、蔡明修，大年初四聯手營救想不開的婦人。圖／警方提供
淡水警分局竹圍派出所警員黃思寧（左起）、陳鴻廷、蔡明修，大年初四聯手營救想不開的婦人。圖／警方提供
大年初四晚上，1名婦人在「愛惜生命」告示牌旁跨出關渡橋護欄哭泣，警員黃思寧不斷安撫。記者林昭彰／翻攝
大年初四晚上，1名婦人在「愛惜生命」告示牌旁跨出關渡橋護欄哭泣，警員黃思寧不斷安撫。記者林昭彰／翻攝

淡水

延伸閱讀

淡古推日式Tour賞屋走春法 再穿新款浴衣討吉利

影／年節採買小心第三隻手 淡水警兩天連逮兩逃逸外勞扒手

台72線客屬大橋路口 騎士自撞護欄摔落橋下身亡

塞車有解？他籲淡海新市鎮設科學園區 網提1關鍵打臉：無解

相關新聞

影／疑投資400萬失利 高雄陸配女疑持刀殺死女室友後墜樓亡

高雄市左營區一棟大樓今傳出凶殺案，大樓管理員發現家住8樓張姓婦人墜落中庭報警，警方到場後張女已經身亡，進屋查看，卻發現邱...

高雄凶殺案 1女今墜樓氣絕 警發現屋內另1女也死亡

高雄市左營區發生凶殺案，今天上午8時許，位於華欣路一棟大樓管理員發現家住8樓張姓婦人墜落中庭報警，警方到場發現張已身亡，...

「拜天公」前夕天公爐被埋雞頭 北台中城隍廟發文：會有報應

今天深夜11時就是農曆初九，屬於民俗信仰拜天公的日子，不過北台中城隍廟凌晨在臉書發文控訴，廟內的玉皇大帝天公爐發爐，經清...

影／不滿工程車切車引衝突 台中男憤持空氣霰彈理論被逮

台中市董姓男子在26日下午駕駛工程車，行經西區三民路、公園路時，疑因閃避路樹，切換車道，而引來另輛閃避的轎車不滿，雙方在...

影／初四婦人想不開 跨出關渡橋護欄 淡水警及時解危

新北市1名43歲婦人，大年初四晚上用LINE給子女留言「下輩子見！」隨後手機便關機失聯，淡水警方獲報立刻透過手機定位搜尋...

高雄男過年刮刮樂輸太多 偷走廟宇香油錢

高雄39歲柯姓男子，日前到旗山太子廟，佯裝獻貢參拜，伺機打歪廟內監視器，偷走300元香油錢，警循線追查，找到手臂有「恨」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。