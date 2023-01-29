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高雄男過年刮刮樂輸太多 偷走廟宇香油錢

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄39歲柯姓男子，日前到旗山太子廟，佯裝獻貢參拜，伺機打歪廟內監視器，偷走300元香油錢，警循線追查，找到手臂有「恨」、「卍」字刺青的柯男，他表示因過年刮刮樂輸太多，才對寺廟香油錢起歹念。目前全案依竊盜罪函送高雄地檢署偵辦。

旗山分局警27日接獲轄內一間太子廟報案，稱香油錢遭竊。警調閱監視器，查獲39歲柯男，當日下午1時許，攜帶水果到該廟參拜，舉香時左顧右盼，心不在焉，不時看往香油錢箱，待上香完畢，竟大膽拿取擺放廟裡的竹棍，打歪廟裡監視器，再使用自備鐵絲，勾取香油錢箱內現金300元，隨即驅車逃逸，供奉的水果也來不及拿。

警方調閱被柯男打歪的廟內監視器，以及廟宇附近監視器，鎖定左手臂有「恨」、「卍」字刺青的柯男，以及作案車輛，火速以車追人，24小時內找到該嫌，通知他到案。

警方向柯男出示他作案的監視器畫面，柯男自知難逃法網，當場坦承犯行。他表示，因為過年玩刮刮樂輸太多，才把腦筋動到廟宇香油錢；怕偷錢被太子爺懲罰，才事先上香，祈求太子爺諒解。柯並供稱，得手300元香油錢已全數花完。

旗山警分局表示，廟宇、商家等公共場所，年節期間會有較大現金流量，容易成為宵小覬覦目標，提醒民眾除加裝監視器，也能將現金、香油錢，暫寄鄰近派出所，待上班日再取回存至金融機構，避免有心人士藉機下手。

柯男行竊香油錢之前，不忘先向太子爺燒香懺悔，仍在24小時內遭逮捕送辦。記者林品君／翻攝
柯男行竊香油錢之前，不忘先向太子爺燒香懺悔，仍在24小時內遭逮捕送辦。記者林品君／翻攝
警方調閱被柯男打歪的廟內監視器，以及廟宇附近監視器，鎖定左手臂有「恨」、「卍」字刺青的柯男。記者林品君／翻攝
警方調閱被柯男打歪的廟內監視器，以及廟宇附近監視器，鎖定左手臂有「恨」、「卍」字刺青的柯男。記者林品君／翻攝

監視器 刮刮樂 刺青

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