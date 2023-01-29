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影／疑投資400萬失利 高雄陸配女疑持刀殺死女室友後墜樓亡

影／疑投資400萬失利 高雄陸配女疑持刀殺死女室友後墜樓亡

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄市左營區一棟大樓今傳出凶殺案，大樓管理員發現家住8樓張姓婦人墜落中庭報警，警方到場後張女已經身亡，進屋查看，卻發現邱女也倒臥屋內地板，身有刀傷已明顯死亡，警方在張女臥室找到沾血水果刀，墜樓處的陽台也有血跡，懷疑是張女殺害邱女後畏罪輕生，目前已採驗水果刀跡證，釐清詳細案發原因。

據了解，張女（68歲）是陸籍配偶，丈夫住在高雄榮民之家，去年1月底張女搬到高雄，和邱姓女友人及14歲女兒在左營區華欣街一棟社區大樓租屋同住。邱遊說張投資生意，張砸下400多萬重本，後疑似失利，張女要討回原本投資的錢未果，疑因此埋下殺機。

今上午8時許，警方接獲墜樓通報，到場時發現張女倒臥在大樓中庭，已明顯死亡，經訪查後通知租屋處屋主開鎖，結果一進房內，在邱女臥室內發現邱女已經死亡，地上還有一灘血跡。邱女的14歲女兒案發時不在家。

警方隨即拉起封鎖線，循線檢視屋內環境，在張女臥室內的垃圾桶，找到一把沾有血跡的水果刀，另從張女墜樓的陽台位置，牆壁也發現血跡，初步研判是張女持刀殺害邱女後，丟棄水果刀畏罪輕生，鑑識人員已採集血跡、指紋比對，釐清案發原因。

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高雄左營區一棟大樓今傳出命案，警方到場後發現張女墜樓身亡，另一名邱女則死在張女住處。圖／讀者提供
高雄左營區一棟大樓今傳出命案，警方到場後發現張女墜樓身亡，另一名邱女則死在張女住處。圖／讀者提供
高雄左營區一棟大樓今傳出命案，警方到場後發現張女墜樓身亡，另一名邱女則死在租屋處內，朝殺人案偵辦中。記者石秀華／攝影
高雄左營區一棟大樓今傳出命案，警方到場後發現張女墜樓身亡，另一名邱女則死在租屋處內，朝殺人案偵辦中。記者石秀華／攝影

榮民

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