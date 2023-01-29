女子遭剪刀挾持擄走！警看監視器傻眼...情侶吃雞翅膀

新北市警方日前獲報，有民眾在永和區仁愛路上疑似遭到剪刀挾持擄走，轄區警方到場沒發現任何可疑情事，怕事態嚴重，立刻返回派出所調閱監視器畫面，員警一看卻當場傻眼笑出聲來，原來根本不是「剪刀狹持」，而是男女朋友吃雞翅膀沿途嬉戲打鬧，致民眾誤報。

警方12月16日凌晨6點多獲報，報案人稱「一名男子疑似持剪刀挾持一個女子，徒步往信義路方向走」，感覺不對勁報警，員警立刻著手偵辦，到場沒發現涉嫌人，趕緊調閱監視器畫面釐清犯嫌動向，一查不得了，根本沒有挾持情事，而是一名男子在啃烤雞翅膀時，一旁女友在旁嬉戲，雙方雖有環抱肢體接觸，但沒有打架狀況，立刻鬆了一口氣。