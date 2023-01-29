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女子遭剪刀挾持擄走！警看監視器傻眼...情侶吃雞翅膀

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市警方日前獲報，有民眾在永和區仁愛路上疑似遭到剪刀挾持擄走，轄區警方到場沒發現任何可疑情事，怕事態嚴重，立刻返回派出所調閱監視器畫面，員警一看卻當場傻眼笑出聲來，原來根本不是「剪刀狹持」，而是男女朋友吃雞翅膀沿途嬉戲打鬧，致民眾誤報。

警方12月16日凌晨6點多獲報，報案人稱「一名男子疑似持剪刀挾持一個女子，徒步往信義路方向走」，感覺不對勁報警，員警立刻著手偵辦，到場沒發現涉嫌人，趕緊調閱監視器畫面釐清犯嫌動向，一查不得了，根本沒有挾持情事，而是一名男子在啃烤雞翅膀時，一旁女友在旁嬉戲，雙方雖有環抱肢體接觸，但沒有打架狀況，立刻鬆了一口氣。

警方指出，該案確定是誤報，推測是凌晨天色昏暗致民眾誤認，呼籲民眾若發現疑似不法情事，仍可打110報案，但也提醒，切勿謊報，否則將追究謊報責任。

新北永和警方日前接獲報案人稱「女子遭剪刀狹持」，調閱監視器畫面發現是情侶吃雞翅膀打鬧，沒有狹持情事，確認是誤報。記者翁至成／翻攝
新北永和警方日前接獲報案人稱「女子遭剪刀狹持」，調閱監視器畫面發現是情侶吃雞翅膀打鬧，沒有狹持情事，確認是誤報。記者翁至成／翻攝
新北永和警方日前接獲報案人稱「女子遭剪刀狹持」，調閱監視器畫面發現是情侶吃雞翅膀打鬧，沒有狹持情事，確認是誤報。記者翁至成／翻攝
新北永和警方日前接獲報案人稱「女子遭剪刀狹持」，調閱監視器畫面發現是情侶吃雞翅膀打鬧，沒有狹持情事，確認是誤報。記者翁至成／翻攝

挾持 監視器

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