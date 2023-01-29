聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒風夜失智婦肚餓外出覓食迷路 熱心南警送返家
71歲盧姓老太太昨晚9點多覺得肚餓難耐，獨自徒步出門覓食，在台南市中西區西門路、民生路口迷路，市警二分局民權所員警獲報至現場，順利將她送回家與家人團圓，警方熱心助人深獲家屬讚許。
民權派出所長何家慶、警員賀旌迪，昨晚間9點多，接獲民眾報案稱西門路、民生路口有一名迷途老人需要協助。員警趕赴現場，發現一名老婦人肚子餓徒步出門覓食，但是走到炸臭豆腐店前卻發現身上沒有帶錢，更忘記回家的路，坐在店家前枯想，一直想了許多就是想不起來回家的路。
員警詢問她年籍資料，老婦人表達能力不佳，顯然有失智的情況，經警方協助查詢附近民眾，得知婦人應是住在永福路的71歲盧姓老婦人，因時值深夜，員警為避免老婦隻身在外有安全疑慮，立刻攙扶老婦坐上巡邏車載送老婦返家，返家前員警特地向店家買了包泡菜讓老婦果腹止餓。
員警將老婦交付家屬時，家屬表示婦人年事已高，趁家人不注意下走出家門迷途街上，幸好遇到熱心民權所員警平安護送返家，未免婦人肚子餓還特地買了熟食讓其暖胃，對於警方的協助感到暖心，感謝不已。
台南市警二分局表示，家中如有失智長者，應多予關心，不定時幫忙拍照如特徵、穿著衣物等、注意可能活動範圍，也可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利未來有協尋需求時，能即時身分辨識。此外，民眾若遇失智長者失蹤，請撥打110通知警方協助，替失智長者找到返家的路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言