寒風夜失智婦肚餓外出覓食迷路 熱心南警送返家

71歲盧姓老太太昨晚9點多覺得肚餓難耐，獨自徒步出門覓食，在台南市中西區西門路、民生路口迷路，市警二分局民權所員警獲報至現場，順利將她送回家與家人團圓，警方熱心助人深獲家屬讚許。

民權派出所長何家慶、警員賀旌迪，昨晚間9點多，接獲民眾報案稱西門路、民生路口有一名迷途老人需要協助。員警趕赴現場，發現一名老婦人肚子餓徒步出門覓食，但是走到炸臭豆腐店前卻發現身上沒有帶錢，更忘記回家的路，坐在店家前枯想，一直想了許多就是想不起來回家的路。

員警詢問她年籍資料，老婦人表達能力不佳，顯然有失智的情況，經警方協助查詢附近民眾，得知婦人應是住在永福路的71歲盧姓老婦人，因時值深夜，員警為避免老婦隻身在外有安全疑慮，立刻攙扶老婦坐上巡邏車載送老婦返家，返家前員警特地向店家買了包泡菜讓老婦果腹止餓。

員警將老婦交付家屬時，家屬表示婦人年事已高，趁家人不注意下走出家門迷途街上，幸好遇到熱心民權所員警平安護送返家，未免婦人肚子餓還特地買了熟食讓其暖胃，對於警方的協助感到暖心，感謝不已。