小心荷包！竹市警公布科技執法前三名取締路段
新竹市地狹人稠車流量大，常有人車爭道、交通堵塞等狀況，為改善交通跟減省警方取締人力，警方去年起陸續在十處易違規、肇事路段設立科技執法設備，於今天公布取締件數前三名地點，依序為光復學府路口、城隍廟周邊、遠東巨城購物中心周邊，每月違規取締件數達到600至900件，違規項目以違停、違規迴轉為主，提醒用路人注意。
竹市警察局交通隊指出，竹市目前十處科技執法地點，分別為新竹火車站、城隍廟、巨城周邊（中央民權路口、中央民生路口）、慈雲埔頂二路口、西大北大路口、經國中正路口、經國公道五路口、光復學府路口、慈雲公道五路口等，這些路口不僅車流量大，也是市區事故違規高風險路口，且設備剛設立測試時，一天就可偵測上百件交通違規。
警方統計，去年間各處科技執法月平均件數，新竹火車站違停取締293件；城隍廟違停取締714件；巨城周邊違停、違規迴轉取締667件；慈雲埔頂二路口違規跨越雙白線、超速取締350件；西大北大路口紅燈右轉、汽車佔用機車停等區取締434件；經國中正路口違停、不依標誌、標線、號誌指示取締156件；經國公道五路口轉彎不依規定、不依標誌、標線、號誌指示取締198件；光復學府路口違規跨越雙白線、汽車佔用機車停等區取締976件；慈雲公道五路口(轉彎不依規定、不依標誌、標線、號誌指示取締250件。
警方指出，新竹火車站與城隍廟周邊是單純違停科技執法；其他路口則是多功能科技執法，可同步偵測闖紅燈、違規左右轉（紅燈右轉、紅燈左轉）、跨越雙黃（白）線行駛、汽車占用機車停等區與機車未依規定二段式左轉等違規行為。
警方表示，科技執法設備是採用AI應用技術，系統整合違規車輛自動偵測、車牌辨識及後端作業管理平台等，架設點均配置全景攝影機（智慧事件分析攝影機）、車牌辨識攝影機，具有高準確度、辨識速度快且可全天候運作優點，可透過科技設備自動蒐證違規行為，不僅保障用路人安全，還可以撙節警力，且科技執法目的不在開罰取締，而是希望嚇阻違規行為，減少路段肇事風險，拯救可能因事故傷亡的人命，呼籲駕駛人行車時，謹慎遵守交通規則。
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