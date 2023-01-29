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影／酒後壯膽到仇人住家撒冥紙 受刑人春節假期提早結束

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

45歲黃嫌是台東戒治所武陵外役分監受刑人，春節期間告假返家探視老母，昨晚與友人黃湯下肚，想起5、6年前與陳男打架糾紛，竟夥同李嫌持冥紙、刀器到陳胞姊住所外叫囂。警方循線逮捕2人，原本黃嫌假期到明天收假，這下被遣返回台東監，更吃上恐嚇罪嫌函送台中地檢署偵辦。

昨天深夜0點多，沙鹿區陳女住所外有2名陌生男子持冥紙揮灑、刀器敲打大門，陳女心生畏懼報警。

清水分局明秀派出所員警宋思翰、黃盟茜馳抵，2嫌已逃逸，調閱監視器發現，其中一名男子是45歲黃嫌，因黃是台東戒治所武陵外役分監受刑人，因家有高齡母親，外役監過年期間會讓黃返鄉探親，並每天至派出所報到，眼尖員警一眼認出身分後，即刻通知黃嫌到案說明。

黃嫌表示，5、6年前與該住所的陳女胞弟有傷害糾紛，昨晚酒喝多了，一時氣憤才找李嫌到陳男胞姊住所犯案，撒冥紙恐嚇是想讓陳男知道「我有來你姐姐家」，酒醒後他相當後悔。陳女指出，她不認識兩人，且弟弟已離家多年，不清楚弟弟與他人是否有糾紛。

警方表示，因黃嫌違反外役監返家探視相關規定，經通知由台東戒治所武陵外役分監戒護科人員帶回，原本到30日的春節假期提早結束，另有關黃嫌恐嚇罪嫌函請台中地方檢察署偵辦。

警方呼籲，喝酒應節制，平日小酌即可，勿喝酒鬧事，或情緒失控傷及無辜，否則恐將面臨相關刑則，另，外役分監受刑人告假返家探視，派出所人員均會列管查訪，如有未報到或其他異常情形，立即通報相關單位辦理，確保人民社會安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

45歲黃嫌受刑人(紅色圓圈者)昨晚與友人黃湯下肚，竟夥同李嫌持冥紙、刀器到陳胞姊住所外叫囂，警方循線逮捕2人。圖／讀者提供
45歲黃嫌受刑人(紅色圓圈者)昨晚與友人黃湯下肚，竟夥同李嫌持冥紙、刀器到陳胞姊住所外叫囂，警方循線逮捕2人。圖／讀者提供
45歲黃嫌受刑人(紅色圓圈者)昨晚與友人黃湯下肚，竟夥同李嫌持冥紙、刀器到陳胞姊住所外叫囂，警方循線逮捕2人。圖／讀者提供
45歲黃嫌受刑人(紅色圓圈者)昨晚與友人黃湯下肚，竟夥同李嫌持冥紙、刀器到陳胞姊住所外叫囂，警方循線逮捕2人。圖／讀者提供

台東 恐嚇 受刑人

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