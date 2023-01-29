影／樹枝擋起來！熱心阿伯逛公園見錢包幫掩護 警見「障眼法」莞爾
台中市一名老翁在25日前往東區綠園道晨運時，發現有民眾將皮夾、鑰匙遺留在長椅上，不敢亂動，擔心被當成小偷，但又怕皮夾遭其他人覬覦，因此就地取材，拿來公園樹枝，擋在皮夾上以做「障眼法」，警方獲報到場時看到，也莞爾一笑。
第三警分局立德派出所警員劉佳竺、顏英全，25日清晨7時許巡邏時，接獲一名老老翁報案，東光園路的綠園道，有民眾在長椅上遺落皮夾、鑰匙，兩警到場時，發現皮夾、鑰匙上擺放樹枝「掩護」。
老翁說，因警方尚未到場，擔心受到其他人覬覦，所以擺放樹枝掩護，他還說，昨晚聽見一群年輕人在附近聊天，可能就是當時不小心留下的。
經員警查看內容物，皮夾內有證件、1200元現金，根據皮夾內身分證，確認21歲許姓失主就住在附近，因此直接將遺失物拿到該住址，但許沒有應門，而是許母出面，也稱兒子當晚很晚才回家，沒有發現皮夾、鑰匙遺失，十分感謝警方即時送還。
警方提醒，民眾前往公共場所時，都請隨時注意自己身邊的貴重物品，務必將貴重物品放在包包內等較不易掉落之處，離開前也應記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失。倘若真的遺失物品，除可撥打110報警處理外，也可至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢自己的遺失物品是否已被熱心民眾送交警察單位。
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