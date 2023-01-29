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高雄婦人騎機車不正常晃動 警見這物品立即送暖舉
高雄45歲吳姓婦人日前騎機車行經大樹區中正一路，沿途機車搖晃，重心不穩，巡邏員警見狀，上前查看，婦人狀似不支、四肢癱軟，疑似血糖過低，立即通報119救護，送醫治療已無大礙。
仁武警分局員警1月27日執行巡邏勤務，行經大樹區中正一路，發現前方一輛機車搖晃不穩，龍頭不正常擺動，且行車緩慢，相當危險，隨即上前攔查。
機車駕駛吳姓婦人與警方對話，語氣無力，精神恍惚，甚至一度癱坐地上；警方確認吳婦隨身物品，發現車上放有治療糖尿病的藥物，判斷吳婦應是血糖過低所致，立即通報救護人員。
救護人員檢測，吳婦確實因血糖過低導致虛弱癱軟，緊急送醫後已無大礙。待吳婦體力恢復，對警消的即時協助表達深深感謝。
仁武警分局提醒，近日日夜溫差大，民眾若患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，除聽從醫囑按時服藥，外出若遇身體不適，應盡速就醫或返家休息，切勿勉強行車上路，避免發生危險。
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