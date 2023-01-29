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中警過年不忘關心弱勢 為獨居翁、單親媽送禮盒關懷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局在農曆新年期間，持續關懷弱勢，分局所轄的4個派出所都持續針對轄內的弱勢族群關懷，大墩所長曾一峯前天與里長等人，帶著禮盒前往關懷年逾八旬的羅姓老翁，以及獨力扶養2個女兒、患有貧血的李姓單親媽媽，分局表示，新年期間，已為6個弱勢家庭及獨居長者送暖。

近日氣溫屢屢下探，因正值農曆新年期間，第四警分局持續關懷轄內弱勢。大墩所長曾一峯前天，與大同里里長游月珠前往訪視82歲羅姓老翁。羅因中風舊疾不良於行，平時經濟來源都是靠政府低收入補助支撐，唯一的女兒長期在外地工作，鮮少返家，因此送上應景禮盒、泡麵等生活必需品。

所長曾一峯與里長訪視的另起個案是46歲李姓女子，李女是獨力撫養2個女兒的單親媽媽，因自身患有地中海貧血疾病，經濟來源僅能依靠打零工維持生計，加上仍在就學小孩的費用，使得家庭開銷往往入不敷出。

曾與里長在前天訪視時，除了送上年節禮盒之外，也鼓勵李女，人生沒有過不去的關卡，新的一年要為兩個女兒努力、堅強。

第四警分局表示，農曆新年期間，仍不斷關心弱勢家庭、獨居長者，截至今天為止，4個派出所已關懷6個需要送暖的家庭，包括春社所、大墩所各2件，南屯、黎明則是各1件。

第四警分局長李建興說，農曆春節期間，警察執行加強重要節日安全維護工作，秉持著同理與熱忱的心，走入社區發現民瘼，給予民眾適時、適當、適切之協助，以為民服務的精神，擴大主動關懷弱勢服務層面，寒冬送暖傳送社會溫情，建立「警民一家親」形象。

第四警分局大墩所前天與里長為獨居羅姓老翁，送上年節禮盒。圖／第四警分局提供
第四警分局大墩所前天與里長為獨居羅姓老翁，送上年節禮盒。圖／第四警分局提供
第四警分局大墩所前天與里長為李姓單親媽媽，送上年節禮盒。圖／第四警分局提供
第四警分局大墩所前天與里長為李姓單親媽媽，送上年節禮盒。圖／第四警分局提供

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