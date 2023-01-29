線上遊戲玩家突掛網變豬隊友 他來不及說再見原因曝光

高雄劉姓男子在鳳山區偷竊機車代步，到網咖玩線上遊戲，警方據報調閱監視畫面，發現機車停在興隆街，發現劉躲網咖玩線上遊戲「英雄聯盟」，趨前逮人，讓他瞬間掛網變豬隊友，連再見都來不及說。

鳳山警分局新甲派出所警方26日清晨5時許，接獲60歲王姓婦人報案，指稱停在五甲二路上價值約萬元的機車，因鑰匙忘了拔，被竊賊騎走。

警方調閱監視畫面追查，發現一名男竊賊偷走機車，沿線調閱監視器，發現失竊機車停在興隆街，研判竊賊可能在附近，當天下午4時許，走進一家網咖查詢。

警方發現符合竊賊特徵的34歲劉姓男子，正在網咖玩「英雄聯盟」線上遊戲，和隊友一起參戰，警方趨前詢問劉男，劉被迫中斷遊戲，突然掛網，警方問劉「有帶證件嗎？住哪裡？」