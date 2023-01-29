「拜天公」前夕天公爐被埋雞頭 北台中城隍廟發文：會有報應

今天深夜11時就是農曆初九，屬於民俗信仰拜天公的日子，不過北台中城隍廟凌晨在臉書發文控訴，廟內的玉皇大帝天公爐發爐，經清理後發現遭人埋入雞頭，廟方指控「會有報應、收手吧」，有網友指稱恐是近月間在全台各地犯下類似案件的呂姓男子，警方表示，尚未獲報。

第二警分局文正所表示，有關轄內北台中城隍廟的香爐，遭人埋入雞頭一案，尚未接獲廟方報案，將派員前往了解，若廟方提告，將依法受理，調閱監視器後，依褻瀆祀典罪方向偵辦，有關民眾提到，犯案者疑為在全台各地廟宇犯下類似案件的呂姓男子，將後續查明。

北台中城隍廟在今天凌晨在臉書發文，提到因為廟內的玉皇大帝天公爐發爐，因此派員清理，發現香爐最深處有一個塑膠袋，裡面裝有雞頭，雞頭埋的很深，若依平常清理香腳的方式，是不易察覺，也提醒其他廟宇注意。

廟方表示，奉勸涉案者「知錯能改，回頭是岸」，此行為破壞不了任何事、任何人，只會傷到自己，「做出對神不敬的事，會有報應的，只是時機未到，收手吧」。

廟方發文後，有民眾在留言中提到，涉案的可能是連月來，在台中、台中、彰化等18間宮廟，犯下埋雞頭犯行的呂姓男子，而呂男也被多個警方單位，以褻瀆祀典罪送辦。

命理師楊登嵙說，在台灣民俗信仰中，發誓才會斬雞頭，而玉皇大帝是道教最高神明，今天拜天公的祭祀儀式，雖然在正版的供桌有分上下桌，上桌擺放素食，下桌擺葷食，但上桌是供奉給天公，下桌則是供奉給天公旗下的天兵天將，所以民眾若要簡式祭拜天公的話，都是拜素食。