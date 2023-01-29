快訊

高雄凶殺案 1女今墜樓氣絕、警發現屋內另1女也死亡

雙語=國際觀？ 從俄烏社群戰 拆解Z世代的國際互動力

中職／叫外送都要改名！日媒專訪林襄 爆料自己沒「私生活」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「拜天公」前夕天公爐被埋雞頭 北台中城隍廟發文：會有報應

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

今天深夜11時就是農曆初九，屬於民俗信仰拜天公的日子，不過北台中城隍廟凌晨在臉書發文控訴，廟內的玉皇大帝天公爐發爐，經清理後發現遭人埋入雞頭，廟方指控「會有報應、收手吧」，有網友指稱恐是近月間在全台各地犯下類似案件的呂姓男子，警方表示，尚未獲報。

第二警分局文正所表示，有關轄內北台中城隍廟的香爐，遭人埋入雞頭一案，尚未接獲廟方報案，將派員前往了解，若廟方提告，將依法受理，調閱監視器後，依褻瀆祀典罪方向偵辦，有關民眾提到，犯案者疑為在全台各地廟宇犯下類似案件的呂姓男子，將後續查明。

北台中城隍廟在今天凌晨在臉書發文，提到因為廟內的玉皇大帝天公爐發爐，因此派員清理，發現香爐最深處有一個塑膠袋，裡面裝有雞頭，雞頭埋的很深，若依平常清理香腳的方式，是不易察覺，也提醒其他廟宇注意。

廟方表示，奉勸涉案者「知錯能改，回頭是岸」，此行為破壞不了任何事、任何人，只會傷到自己，「做出對神不敬的事，會有報應的，只是時機未到，收手吧」。

廟方發文後，有民眾在留言中提到，涉案的可能是連月來，在台中、台中、彰化等18間宮廟，犯下埋雞頭犯行的呂姓男子，而呂男也被多個警方單位，以褻瀆祀典罪送辦。

命理師楊登嵙說，在台灣民俗信仰中，發誓才會斬雞頭，而玉皇大帝是道教最高神明，今天拜天公的祭祀儀式，雖然在正版的供桌有分上下桌，上桌擺放素食，下桌擺葷食，但上桌是供奉給天公，下桌則是供奉給天公旗下的天兵天將，所以民眾若要簡式祭拜天公的話，都是拜素食。

楊登嵙說，今天適逢拜天公的日子，而天公爐內卻被擺放葷食，而且是雞頭，屬於殺生、不潔物品，有「破壞」廟宇風水地理的意涵，絕對沒有「還願」的意義，甚至是有跟廟宇「嗆賭（台語：嗆聲）」的意味，此舉在民俗信仰中，會造成該人運勢受影響，或是傷亡。

北台中城隍廟在今天凌晨發文，指控有人在天公爐內埋入雞頭。圖／摘自北台中城隍廟臉書
北台中城隍廟在今天凌晨發文，指控有人在天公爐內埋入雞頭。圖／摘自北台中城隍廟臉書
北台中城隍廟在今天凌晨發文，指控有人在天公爐內埋入雞頭。圖／摘自北台中城隍廟臉書
北台中城隍廟在今天凌晨發文，指控有人在天公爐內埋入雞頭。圖／摘自北台中城隍廟臉書
北台中城隍廟在今天凌晨發文，指控有人在天公爐內埋入雞頭。圖／摘自北台中城隍廟臉書
北台中城隍廟在今天凌晨發文，指控有人在天公爐內埋入雞頭。圖／摘自北台中城隍廟臉書

拜天公 城隍廟 信仰

延伸閱讀

今天中午迎財神接好運 不會拜拜步驟看這全攻略

2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看

紅包別花光、換3顏色新錢包…兔年招財開運、刮刮樂中獎秘訣一次看

5.1億威力彩今開獎 今天有3個中獎黃金時間助財富自由

相關新聞

「拜天公」前夕天公爐被埋雞頭 北台中城隍廟發文：會有報應

今天深夜11時就是農曆初九，屬於民俗信仰拜天公的日子，不過北台中城隍廟凌晨在臉書發文控訴，廟內的玉皇大帝天公爐發爐，經清...

影／不滿工程車切車引衝突 台中男憤持空氣霰彈理論被逮

台中市董姓男子在26日下午駕駛工程車，行經西區三民路、公園路時，疑因閃避路樹，切換車道，而引來另輛閃避的轎車不滿，雙方在...

男子到屏東恆春小巴里秘境潛水失蹤 消防海巡合力救援

屏東縣海巡署今天下午1時許獲報，一名60多歲自由潛水男子失蹤，消防、海巡人員展開搜救，在岸上及海上持續搜索，到晚間目前尚...

高雄婦人騎機車不正常晃動 警見這物品立即送暖舉

高雄45歲吳姓婦人日前騎機車行經大樹區中正一路，沿途機車搖晃，重心不穩，巡邏員警見狀，上前查看，婦人狀似不支、四肢癱軟，...

中警過年不忘關心弱勢 為獨居翁、單親媽送禮盒關懷

台中市第四警分局在農曆新年期間，持續關懷弱勢，分局所轄的4個派出所都持續針對轄內的弱勢族群關懷，大墩所長曾一峯前天與里長...

線上遊戲玩家突掛網變豬隊友 他來不及說再見原因曝光

高雄劉姓男子在鳳山區偷竊機車代步，到網咖玩線上遊戲，警方據報調閱監視畫面，發現機車停在興隆街，發現劉躲網咖玩線上遊戲「英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。