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影／國3高架橋男跨坐水泥護欄欲輕生 妻緊抱與警阻憾事
國道3號北上73公里外側路肩，今天凌晨一名33歲朱姓男子疑因感情糾紛與妻子發生口角，他開車行經國3龍潭段的高架橋上，突然將轎車停在高架橋路肩，下車跨坐水泥護欄欲尋短，國道警方趕到廣播勸解，朱男妻子上前從後環抱他，警方協助阻止一場家庭悲劇。
國道警方表示，朱姓男子今天凌晨0時40分開車北上返回新北市板橋住家，行車途中在車內與妻子吵架，兩人發生口角後，車子行經國3北上73公里龍潭段的高架橋上，朱男突然停車高架橋路肩，自行下車跑到水泥護欄跨坐，一邊抽菸想不開欲尋短。
國道龍潭分隊員警執行巡邏勤務趕到，發現朱男跨坐邊坡護欄上危險，稍有不稍將釀成悲劇，員警發現是夫妻感情糾紛吵架，立即廣播朱男危險「先回來」及請求支援，他妻子上前從後方環抱丈夫，與警方合力協助朱男安全，員警從旁勸解，化解一起夫妻口角尋短悲劇。
國道警方表示，警方化解朱男情緒後，為避免意外，警車護送朱男夫妻開車帶回龍潭分隊休息，員警請朱男夫妻坦開心結說明，最後夫妻兩人開車返回新北住家，警方呼籲，用路人若發現親人或其他用路人有異狀，可立即撥打1968專線求助。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
※ 提醒您：吸菸有礙健康
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